7 godzin- tyle czeka się obecnie na wjazd do Polski na autostradzie A4 [ZDJĘCIA/FILM]

W nocy z soboty na niedzielę zamknięte zostały granice. Na Dolnym Śląsku tylko trzy przejścia graniczne pozwalają na wjazd do Polski- na granicy czesko-polskiej w miejscowościach Jakuszyce i Kudowa, a na granicy niemiecko- polskiej na autostradzie A4 w miejscowości Jędrzychowice.

Polacy powracający z Niemiec stoją w kilometrowych korkach. Kontrola prowadzona jest bardzo restrykcyjnie. Osoby wjeżdżające do kraju muszą poddać się 14- dniowej kwarantannie domowej. Wyjątkiem są osoby, które na co dzień pracują w przygranicznych miejscowościach. Muszą one jednak przedłożyć odpowiedni dokument potwierdzający zatrudnienie.

Obcokrajowcy wpuszczani są do Polski tylko pod warunkiem, że mieszkają lub pracują na terenie naszego kraju, ich małżonek lub dzieci mieszkają w Polsce lub posiadają Kartę Polaka.

Wyjazd z kraju odbywa się bez problemu. Korki tworzą się na granicy w Jędrzychowicach tylko w kierunku Polski. Internauci informują, że na granicy stoją już nawet kilka godzin. Dla osób pracujących w niemieckich firmach powroty do domu mogą się okazać ogromnym utrudnieniem.