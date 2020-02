Bory Dolnośląskie: Nawet o tej porze roku jest tam pięknie! Zobaczcie! [ZDJĘCIA]

Bory Dolnośląskie to piękne i obszerne lasy położone na terenie województwa dolnośląskiego i lubuskiego. Jest to największy w Polsce zwarty kompleks leśny o powierzchni ok. 1650 km² obejmujący rejon od Bolesławca, przez Szprotawę i Świętoszów oraz w kierunku Ruszowa i Węglińca. Słynie z piękne flory oraz fauny. Bory Dolnośląskie słyną z obfitości grzybów.

Miejscową florę reprezentują również rzadkie i chronione gatunki roślin, wśród nich wymienić można m.in. rosiczkę długolistną, kosaciec syberyjski, długosz królewski i wiele, wiele innych wspaniałych roślin. Bory Dolnośląskie od wielu lat są również miejscem, które zamieszkują wilki. Kilka lat temu mówiło się, że jest ich ok. 50 sztuk, ta liczba jedna znacznie mogła wzrosnąć. Oprócz tego możemy napotkać bobra, dzika, żurawia, wydrę europejską. Ogromny kompleks leśny jest doskonałym miejscem na relaksujący spacer o każdej porze roku. Zobaczcie nasze zdjęcia w galerii!