Był poszukiwany, miał przy sobie narkotyki, był pod wpływem alkoholu

- W trakcie interwencji mężczyzna próbował wprowadzić policjantów w błąd co do swojej tożsamości podając nie swoje dane osobowe, które potwierdziła pasażerka pojazdu. Jednak policjanci nie dali się oszukać i ustalili, że kierującym jest 41-letni mieszkaniec gminy Bogatynia. Mężczyzna poszukiwany był na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania, a także przez polski wymiar sprawiedliwości celem odbycia kary pozbawienia wolności. Dodatkowo okazało się, że nie posiada on uprawnień do kierowania pojazdami- informuje podkom. Agnieszka Goguł

W wyniku przeszukania samochodu policjanci zabezpieczyli ponad 180 działek handlowych marihuany oraz roztwór z zawartością THC.

Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Usłyszał już zarzut za posiadania środków odurzających oraz podanie fałszywych danych osobowych.

28-letnia pasażerka została ukarana mandatem za wprowadzenie w błąd policjantów co do tożsamości legitymowanej osoby oraz za naruszenie zakazu przemieszczania się.