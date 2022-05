Dwie farmy fotowoltaiczne powstaną obok kompleksu Turów do końca maja 2023 roku

Do końca maja przyszłego roku mają powstać dwie farmy fotowoltaiczne PV Zawidów 1 i PV Zawidów 2. Obie zlokalizowane będą blisko Kompleksu Turów. To dopiero początek długofalowego programu Grupy PGE, który przewiduje również sześć projektów. Docelowo mają one wesprzeć realizację całego przedsięwzięcia, a na terenie powiatu zgorzeleckiego mają powstać m.in. farmy wiatrowe i fotowoltaiczne oraz magazyn energii.

- Inwestycje fotowoltaiczne w województwie dolnośląskim są częścią wieloletniego Programu PV Grupy PGE. Jego celem jest uruchomienie do 2030 r. instalacji słonecznych o łącznej mocy ok. 3 GW i umocnienie P GE na pozycji lidera rynku OZE w Polsce. Równie ważne jest to, że budując farmy PV Zawidów 1 i PV Zawidów 2, na które pozyskaliśmy środki unijne, aktywnie włączamy się w proces transformacji energetycznej terenów wokół Kopalni i Elektrowni Turów - mówi Marcin Karlikowski, prezes zarządu PGE Energia Odnawialna.