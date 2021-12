Dzielnicowi ze Zgorzelca i powiatu zgorzeleckiego. Są do waszej dyspozycji! [TELEFONY/REJONY] Paulina Gadomska

Dzielnicowi to bardzo ważne osoby w życiu społeczeństwa osiedli i dzielnic poszczególnych miast. To z nimi mieszkańcy mają największy i najlepszy kontakt, to oni pomagają rozwiązać wiele problemów i spraw. Oto aktualna galeria dzielnicowych ze Zgorzelca i powiatu zgorzeleckiego. Znasz swojego dzielnicowego?