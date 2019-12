Dzień Informacyjny Wyższej Szkoły Zittau/Görlitz | 09.01.2020

Weterynarze: za dużo bólu. Nie żyje kot, którego ktoś oskórował [DRASTYCZNE ZDJĘCIA]

Nie żyje kot odnaleziony w czwartek w Bystrzycy Kłodzkiej. Kiedy odnalazł go jeden z mieszkańców tego miasta, kot był oskórowany. Pomimo długiej walki w klinice o przywrócenie go do zdrowia, zwierzęcia nie udało się uratować.