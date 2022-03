Elektryczny dostawczak za 14 mln powstaje Na Dolnym Śląsku. Lokalna firma ze Zgorzelca wygrała konkurs NCBiR i zbuduje prototyp e-vana

Co łączy Apple i firmę Innovation AG. Sp. z o.o.? Kreatywność, pomysłowość i doświadczenie. Zgorzelecka spółka otrzyma 14 mln złotych na zbudowanie e-vana. Wykonawca będzie miał rok na przygotowanie prototypu, który już w 2023 roku pojawi się na rynku. Czy samochód podbije serca właścicieli firm dostawczych? Przekonamy się już wkrótce.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju podało oficjalnie informację, że firma Innovation AG ze Zgorzelca zajęła pierwsze miejsce w zakończonym właśnie etapie programu E-VAN i zacznie budowę polskiego dostawczego auta elektrycznego. Innovation AG, pracująca od kilku lat nad rozwojem elektrycznych pojazdów, w ramach Zgorzeleckiego Klastra Efektywności Energetycznej, otrzymała zdecydowanie najwięcej punktów w ocenie ekspertów NCBiR. Na drugim miejscu znalazła się spółka Autobox Innovations ze Starachowic. Rozmawiamy z Albertem Gryszczukiem, prezes Innovation AG o konkursie NCBiR oraz o efektywnej elektromobilności. Dlaczego Innovation AG zdecydowało się na udział w konkursie zorganizowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju? Projekt został pomyślany zupełnie inaczej niż w przypadku Izery, dlatego firmy zajmujące się elektromobilnością mogły wziąć w nim udział. Konkurs składał się z kilku etapów, a startowało w nim około 15 spółek, które zadeklarowały własną technologię. Na pierwszym etapie musieliśmy przesłać wstępną dokumentację łącznie z wyceną samochodu. Chodziło o to, żeby e-van miał później zastosowanie na rynku, a nie stał się czymś w rodzaju gadżetu. Od początku zasady były takie, że trzeba spełnić określone kryteria. To one były podstawą kwalifikacji do kolejnych etapów.

Jakie kryteria zostały wzięte pod uwagę przez NCBiR? Czy trudno było je spełnić? Finalnie miał powstać jeden prototyp samochodu elektrycznego i drugi - wodorowy. Okazało się jednak, że technologia wodorowa przerasta możliwości polskich firm, a same projekty zostało niżej ocenione i nie mieściły się w kryteriach NCBiR. W finale znalazły się dwie spółki, które będą projektować elektryki. Innovation AG ze Zgorzelca zdobyła najwięcej punktów, więc nawet gdyby zakwalifikował się projekt samochodu wodorowego, to i tak my zajęlibyśmy się przygotowaniem prototypu elektryka. Pod uwagę przy ocenie brane były: ładowność, zasięg, design, itd. Należało spełnić szereg warunków właśnie po to, żeby auto sprawdziło się na rynku już po jego wyprodukowaniu.