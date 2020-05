Granica: 10 godzin w korku. Nadburmistrz Goerlitz: to jest nie do zaakceptowania! [ZDJĘCIA]

Przejścia graniczne w Zgorzelcu oraz Jędrzychowicach są całkowicie zakorkowane. Kierowcy czekają nawet kilkanaście godzin w korku. To nie jest pierwsza taka sytuacja. Widać jednak, że poprzednie doświadczenia, gdzie okoliczni mieszkańcy musieli podróżnych zabezpieczać w wodę oraz prowiant, nie nauczyła rządzących zbyt wiele.

W dniu dzisiejszym (21.05) w Niemcy świętują Wniebowstąpienie Pańskie. To dla wielu osób pracujących w Niemczech długi weekend, a co za tym idzie, powroty do Polski nie dziwią. Przynajmniej nie powinny.

Nadburmistrz Octavian Ursu i burmistrz Rafał Gronicz ponownie wymienili telefonicznie informacje o aktualnej sytuacji na granicy i uzgodnili wspólną ocenę obecnej sytuacji.

- To, że trudności na przejściach granicznych powtarzają się w czasie dni wolnych, jest nie do zaakceptowania. Z tego powodu cierpią mieszkańcy obu dwóch miast nad Nysą, którzy spędzają niezliczone godziny w samochodach zamiast z rodzinami. Ponownie apelujemy do polskiego rządu, aby działał bardziej proaktywnie i albo zawiesił kontrole graniczne, albo zorganizował je inaczej w czasie wakacji, aby ruch był płynny- mówi Octavian Ursu, nadburmistrz miasta Goerlitz.