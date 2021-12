Honorata Skarbek 10 lat temu wydała debiutancki album. Pamiętacie jej pierwszy singiel? Co słychać u Honki Biedronki po 10 latach? (FOTO) Karolina Niemczyk

W 2011 roku Honorata Skarbek, pochodząca ze Zgorzelca wokalistka wydała swój debiutancki album zatytułowany "Honey", który promował singiel "No one". Pamiętacie taką Honke Biedronkę? Co u niej teraz słychać?