Idealny pomysł na świąteczny spacer. Dolina Pereł Kwisy w Lechowie. To wspaniała atrakcja tuż obok Zamku Czocha

Perły w dolinie Kwisy. Drogocenny kamień szlachetny, szlifiernie i połów rabunkowy

Pierwsze informacje o perłach wyławianych w okolicach Leśnej można odnaleźć w 1607 roku. „W piasku Kwisy łowią niekiedy rybacy perły, różne co do wielkości (…) Takie muszle znajdują się koło Czochy i koło Leśnej”. W wodach Kwisy licznie występowały skójki perłorodne, zwane też perłoródkami rzecznymi. Upodobały sobie one krystalicznie czyste, zimne i nieregularne rzeki i potoki sudeckie. Te duże i długowieczne małże w dawnych czasach występowały w Kwisie, Nysie Kłodzkiej, Nysie Łużyckiej czy w Bobrze.