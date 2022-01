Ikea w Zgorzelcu? Już jest! W formie mobilnego punktu odbioru Karolina Niemczyk

Wielu mieszkańców Zgorzelca marzy o tym by w naszym mieście powstała Ikea. Niestety jest to mało prawdopodobne bo sieciówka swoje sklepy otwiera jedynie w bardzo dużych miastach. Jednak nie trzeba już jechać do Wrocławia by zrobić zakupy w Ikei. Można to zrobić online, a zamówienie odebrać w mobilnym punkcie.