Jak się mówi po zgorzelecku? Ten miejski slang znają tylko mieszkańcy Zgorzelca

Siódemka Nie jest to chlubna nazwa Zgorzelca, ale szkoła dla osób niepełnosprawnych miała nr 7. To określenie funkcjonowało zarówno u dzieci, jak i dorosłych. Kilku nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego miało w zwyczaju mówić, że "jak uczniowi nie pasuje, to obok jest siódemka". Dziś podobne zwroty są niedopuszczalne, ale jeszcze do niedawna były w powszechnym użyciu.

Google Street View