Jakie były najlepsze i najgorsze momenty Victorii Ruszów w sezonie? Rozmowa z trenerem, Marcinem Świrlikiem

Mecz z Leśnikiem dobitnie pokazało to o czym wspominałem, czyli braku środkowego obrońcy. Zarówno ja jak i zawodnicy wiedzieliśmy, że jeśli uda nam się rozwiązać ten problem będziemy wyglądać dużo lepiej. W następnej kolejce zespół zareagował bardzo pozytywnie pokonując Lechię Piechowice, a nasze problemy w defensywie udało się rozwiązać wraz z powrotem do zespołu Krzysztofa Ziemniaka.

Przełomowy moment to bez wątpienia mecz w Leśnej, gdzie wygraliście z Włókniarzem.

Zgadzam się, to był mecz, w którym oprócz bardzo dużego zaangażowania pokazaliśmy również niezłą grę w piłkę. Tego dnia mieliśmy problemy kadrowe, a mimo to zdołaliśmy wywieźć komplet punktów z trudnego terenu. Z pewnością to spotkanie dużo zmieniło w głowach zawodników.

Mogło być jeszcze lepiej, ale wygrana 3:2 z Piastem Wykroty została zweryfikowana na walkowera dla gości. Dlaczego?

Nasz obrońca Piotr Pirszel powinien pauzować za żółte kartki. Karę miał odbyć podczas meczu z Pogonią Markocice i nie został wpisany do protokołu meczowego. Jak się okazało Pogoń nie przyjechała na to spotkanie i otrzymaliśmy punkty walkowerem. Zakładaliśmy, że karencja jednego meczu naszego zawodnika została dokonana. System extranet, który jest stworzony między innymi po to, aby takie niejasności eliminować, dopuścił Piotrka do gry przeciwko Piastowi Wykroty. Niestety wydział dyscypliny DZPN miał inne zdanie.