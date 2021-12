Kierowcy z Bogatyni, jutro trzeba będzie skrobać szyby! Ile będzie stopni w nocy z czwartku na piątek?

Sprawdź, czy jutro w Bogatyni trzeba będzie skrobać szyby. Żeby ułatwić ci to zadanie, sprawdziliśmy prognozę pogody na najbliższą noc. Okazuje się, że w nocy z czwartku na piątek możemy spodziewać się -1°C. Wilgotność powietrza w Bogatyni ma wynieść 92%, a prawdopodobieństwo opadów śniegu: 90%. Siła wiatru określana jest na 7 km/h. To połączenie jest niemal gwarancją powstania oblodzeń w Bogatyni w nocy z czwartku na piątek.

Kierowców w Bogatyni czeka skrobanie szyb w piątek ranoWstań jutro kilka minut wcześniej, żeby zdążyć przygotować samochód do jazdy. Będzie trzeba skrobać szyby. Może zająć ci to trochę czasu, uważaj, by sie nie przeziębić. Mata termiczna lub koc założona na przednią szybę mogą uratować Twój poranek. Może jeszcze zdążysz?

