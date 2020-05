Kolejne spodziewane utrudnienia na granicy. Interweniuje burmistrz Zgorzelca

W poniedziałek 1 czerwca, Niemcy obchodzą Zielone Świątki, a co za tym idzie przed nami kolejny długi weekend u zachodnich sąsiadów. Już teraz można przewidywać, że w najbliższy piątek na granicy państwa polskiego ustawią się długie kolejki Polaków powracających do kraju. Aby uniknąć wielogodzinnych oczekiwań, paraliżu Goerlitz oraz autostrady A4, burmistrz Rafał Gronicz już teraz zwrócił się do wojewody o przygotowanie służb granicznych i sanitarnych na większe natężenie ruchu.