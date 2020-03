Krwiodawstwo: dramatycznie brakuje krwi!

Jest to dla nas sytuacja bardzo, bardzo ciężka! Codziennie szpitale, wysyłają do nas transport po ten bezcenny lek, my natomiast za chwilę nie będziemy mogli go wydać.

Pomimo pandemii krew nadal jest bardzo potrzebna. Chorzy czekają na ten niezastąpiony lek w szpitalach.

Zawsze robiliśmy wszystko, by dawca czuł się u nas bezpiecznie. W tym trudnym dla nas czasie, jeszcze bardziej dbamy o bezpieczeństwo, poprzez właściwą dezynfekcję oraz logistykę przyjmowania dawców.

Osoby, które chcą przyjść oddać krew mogą umówić się na konkretną godzinę, aby ograniczyć kontakt z innymi Krwiodawcami dzwoniąc pod nr telefonu 74 664 63 45.

Krew może oddać osoba pełnoletnia, zdrowa, ważąca ponad 50 kg, która w czasie ostatnich 14 dni nie była za granicą. Zwracamy koszty dojazdu do Centrum Krwiodawstwa także za paliwo.