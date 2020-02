Most graniczny Pieńsk- Deschka coraz bardziej realny. Niemcy przygotowują dokumenty

O moście w rejonie Pieńska i niemieckiej miejscowości Deschka mówi się od dawna. Zarówno stron polska jaki i strona niemiecka dostrzegają pilną potrzebę wybudowania obiektu mostowego w tym obszarze, co ma odzwierciedlenie w podpisanej w dniu 21.11.2000r. we Frankfurcie nad Odrą Umowie międzynarodowej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalne. Znalezienie korytarza drogowego we wskazanym miejscu nie jest zadaniem łatwym ze względu na wymagania związane z ochroną środowiska.

- W ramach tego przedsięwzięcia Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu opracowała projekt z uzyskaniem decyzji środowiskowej. Dokumentację tę przekazaliśmy w listopadzie ubiegłego roku stronie niemieckiej. Z naszych informacji wynika, że potrzebują oni około trzech lat na swoje uzgodnienia- informuje Leszek Loch, Dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei. - Osobną kwestią jest znalezienie przez obie strony źródeł finansowania budowy mostu, która została zadeklarowana w 2000 r. przez rządy Polski i Niemiec w umowie międzypaństwowej o budowie mostów granicznych. Biorąc pod uwagę powyższe, trudno dziś wskazać nawet szacunkowy termin zakończenia inwestycji.