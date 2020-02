Nabrali emeryta na pokazie. Myślał, że wygrał nagrodę, a musi zapłacić prawie 10 tys. złotych!

Pan Bernard Żernik, emeryt z Lubania wybrał się w swoim mieście na pokaz firmy, która zajmuje się sprzedażą pościeli i małych produktów AGD do domu. Według relacji pana Bernarda, każdy z uczestników miał wpisać swoje imię i nazwisko na karteczce, które później miały być losowane pod koniec pokazu. Na pokazie miano poinformować uczestników, że nagroda główna to m.in. m.in. sokownik, odkurzacz, garnki i pościel.

Skromnie żyjący emeryt nie mógł uwierzyć w swoje szczęście, gdy okazało się, że to jego nazwisko wylosowano na pokazie. Miała to być rzekoma nagroda jubileuszowa od firmy. Produkty spakowano i zawieziono do domu pana Bernarda Żernika.

- Tam kazano podpisać mi dokumenty. Okazało się, że to nie jest w cale wygrana, a za wszystko muszę zapłacić! - mówi pan Bernard. Chwilowe szczęście zamieniło się w koszmar. Według umowy, senior z Lubania, będzie musiał płacić 60 rat i spłacić ok. 9600 złotych.