Najbardziej autentyczna kopia Świętego Grobu jest tuż obok Zgorzelca. Weź udział w wyjątkowej drodze krzyżowej

W Goerlitz znajduje się wyjątkowe miejsce, ważne ze względu na zbliżające się Święta Wielkanocne. Dlatego zabieramy Was w niezwykłą podróż do najbardziej autentycznej kopii Świętego Grobu z Jerozolimy. Dokładnie odzwierciedla święte miejsce z czasów późnego średniowiecza. Już 15 kwietnia w Goerlitz będzie miała miejsce wyjątkowa droga krzyżowa.

Replika Świętego Grobu

W Goerlitz możemy podziwiać krajobraz kompleksu memoriałowego Świętego Grobu. Należy do niego zaczynająca przy kościele św. Piotra i Pawła (Dom Piłata), a kończąca przy Świętym Grobie via dolorosa (droga krzyżowa), jak również położony na północ od grobu kompleks parkowy, który przez wzgląd na swoje topograficzne położenie symbolizuje Park Oliwny, Łąkę Apostołów oraz potok Kidron. Historia zabytku z przełomu XV i XVI wieku związana jest z nieszczęśliwą miłością. Georg Emmerich, syn ówczesnego burmistrza Gorlitz, wrócił ze studiów prawniczych i natychmiast rozkochał w sobie mnóstwo panien. Dla jednej z mieszczanek, córki rajcy miejskiego, skończyło się to tragicznie - panna Benigna zaszła w ciążę. Wybuchł skandal. Rodzina zhańbionej żądała małżeństwa, zaś rodzina Emmerichów sprzeciwiła się temu z całą stanowczością. Sprawca całego zamieszania wyruszył w ramach pokuty do Grobu Pańskiego w Jerozolimie, gdzie wyraził skruchę, uzyskał całkowity odpust i został pasowany na Rycerza Grobu Pańskiego. Zrehabilitował się i mógł na spokojnie wracać do domu. Losy Benginy nie są znane.

Emmerich po powrocie, całkowicie rozgrzeszony zastąpił ojca na stanowisku burmistrza. 6 razy z rzędu. Zapisał się w historii Goerlitz jako znamienita osobowość, współtwórca dobrobytu wielu mieszkańców, a także jako inicjator budowy repliki Grobu Pańskiego. Budowa rozpoczęła się w roku 1481, a zakończyła krótko przed śmiercią Georga, w roku 1504. Na wysokim wzgórzu, wówczas poza granicami miasta, powstał cały kompleks pasyjny, do którego od mieście stacjami. Szczyt wzgórza wieńczyła romańsko - mauretańska replika grobu, niemal doskonała kopia oryginału. Niemal, bowiem w rzeczywistości proporcje zmniejszono o kilkadziesiąt centymetrów; być może przez szacunek dla świętego miejsca. Obok grobu stanęła kaplica Św. Krzyża, świątynia będąca jednym wielkim symbolem chrześcijańskim. W całej kaplicy są łącznie 33 schody - na pamiątkę wieku Jezusa Chrystusa.

Dwupoziomowa kaplica Świętego Krzyża

Schody prowadzą na główne piętro do Kaplicy Golgoty, późnogotyckiego pomieszczenia o wielu oknach. Centralne wgłębienie w kształcie koła obramowane pierścieniem z brązu jest oznaczeniem położenia Krzyża Chrystusa. Po prawej i lewej stronie tego wgłębienia są dwa kolejne, jako miejsca położenia krzyży współskazanych. Między wgłębieniami środkowym i prawostronnym spostrzegamy wyżłobienie. Przedstawia ono powstałe w trakcie trzęsienia ziemi w Wielki Piątek pęknięcie skały. Ta rysa przebiega do dolnej Kaplicy Adama. Umieszczony w północnym rogu Kaplicy Golgoty stół jest ołtarzem. Kości do gry na nim przypominają słowa:

„Rozdzielili między siebie szaty moje,

A o suknię moją losy rzucali”. Dolne piętro Kaplicy to Grób Adama. Zgodnie z przekazem biblijnym Krzyż Chrystusa na Golgocie stał się Grobem Adama. Cierpienie i śmierć Nowego Człowieka - Jezusa, odkupiło – dawało życie Człowiekowi Staremu – Adamowi. Tak symbolizowano ten związek między stworzeniem świata i jego odkupieniem. Na wschodniej ścianie dolnej kaplicy - Kaplicy Adama – za ołtarzem pozbawionym ozdób jest znowu szpara w murze – przedłużenie symbolu pękniętej skały z Kaplicy Górnej. Jest to kopia pęknięcia skały w jerozolimskiej Kaplicy Adama. Szpara ta została zaprojektowana celowo, na pamiątkę tego, iż w chwili śmierci Jezusa ziemia zatrzęsła się a niebo zasnuło mrokiem.

Dom Namaszczeń

Mała, zadaszona, gotycka grota, która zabezpiecza piaskową rzeźbę Matki Bożej opłakującej zwłoki Chrystusa. Ta figura to dzieło Hansa Olmutzera. Pod rzeźbą widnieje napis:

„O mater dei, miserere mei, o Jesu Christe, propicius mihi esto”, co oznacza ‘O Matko Boża, zmiłuj się nade mną, o Jezu Chryste bądź mi łaskaw’.

Grób Święty

W tej budowli połączone są elementy łączące gotycką i arabskie elementy architektoniczne. Na postumencie stoi barokowy anioł. Ma on oznajmiać wchodzącym, że grób jest pusty. Aby wejść do właściwego grobu, należy się mocno schylić. Jest to bardzo skromne pomieszczenie. Pusta ława kamienna po prawej stronie ukazuje, gdzie było złożone ciało Jezusa Chrystusa. Nad nim znajduje się piękne, kolebkowe sklepienie.

Najciekawsze jednak z punktu widzenia historii jest to, że Heilige Grab jest wierniejszy od oryginału, czyli niż budowla odwiedzana obecnie przez pielgrzymów w Jerozolimie. Otóż w roku 1555 prawdziwy Święty Grób (albo to, co chrześcijanie uznali za grób Pana) uległ całkowitemu zniszczeniu wskutek trzęsienia ziemi. Zrujnowane miejsce bardzo długo czekało na odbudowę. Udało się to dopiero po wezwaniu Franciszkanów do narodów całego świata. Kościół katolicki odbudował Grób Święty w 1808 roku. Ale kopia okazała się bardzo odległa od oryginału. Nie zachowano ani proporcji, ani wielu szczegółów. I tym sposobem Heilige Grab w Gorlitz stał się najwierniejszą kopią nieistniejącego już oryginału.

Heilige Grabe, czyli Święty Grób mieści się przy Heilige-Grab-Straße 79 w Goerlitz. To nie wszystko. Historię każdej stacji możesz znaleźć W TYM MIEJSCU

Procesja Drogi Krzyżowej Wielki Piątek, 15 kwietnia 2022 r.

W Wielki Piątek w Goerlitz odbywa się tradycyjna Droga Krzyżowa. Procesja rozpoczyna się o godz. 13:30 w krypcie kościoła św. Piotra i Pawła i prowadzi wzdłuż szlaku Via Dolorosa w Goerlitz z jej siedmioma stacjami do Grobu Świętego, najlepiej zachowanej repliki Grobu Świętego w Jerozolimie. Tutaj, pod koniec Drogi Krzyżowej o godz. 15:00 odbędzie się nabożeństwo Wielkiego Piątku.

Zobacz jak wygląda Święty Grób w Goerlitz!

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!

Premier Morawiecki po spotkaniu z prezydentem USA