Największy park skalny w Europie jest tylko godzinę od Zgorzelca. Odwiedźcie Park Głazów w Nochten. ZWIEDZANIE 2022

Największy park skalny w Europie jest tylko godzinę od Zgorzelca. Odwiedźcie Park Głazów w Nochten.

To największy park skalny w Europie, a ze Zgorzelca mamy do niego jedynie 55 km. Zachwycające miejsce idealne na rodzinny spacer. Jeśli szukasz pomysłu na wycieczkę na koniec wakacji to idealnie trafiłeś.