Oscary w kinie Poza Nova! Co warto obejrzeć? [ZWIASTUNY]

"Parasite" jest pierwszym od 1955 roku filmem, który na swoim koncie ma Oscara za najlepszy film 2019 oraz Złotą Palmę Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Cannes. „Parasite” to mistrzowska i trzymająca w napięciu opowieść, w której czworo ludzi bez przyszłości wpada na pomysł przekrętu doskonałego. Kierowca bez pracy, gospodyni bez domu, student bez kasy i dziewczyna bez perspektyw wspólnie stworzą perfekcyjny plan: jak w najkrótszym czasie stać się kimś i zająć miejsce bogaczy.

"Sala Samobójców. Hejter" to druga część nagrodzonego Srebrnymi Lwami wielkiego przeboju z 2011 roku. Tym razem Jan Komasa stworzył cyber-thriller – współczesną wersję "Romea i Julii", w której miłość przeradza się w hejt. Jest, to kolejny film po "Bożym Ciele" efektem twórczej współpracy Jana Komasy z nominowanym do Paszportów "Polityki" scenarzystą Mateuszem Pacewiczem.

Seanse od 6 marca godz. 18.01.