Oto najpiękniejszy i najdłuższy szlak turystyczny Dolnego Śląska [ZOBACZ ZDJĘCIA]

Mowa o Głównym Szlaku Sudeckim, który w całości liczy aż 444 kilometry (ze Świeradowa-Zdroju do Prudnika na Opolszczyźnie), a na terenie naszego województwa jest wyznaczony na odcinku 350 kilometrów! Pomysł, by utworzyć dla turystów Główny Szlak Sudecki zrodził się już w 1947 roku, a kolejne odcinki wytyczano w następnych latach. Ostatecznie w 1973 roku szlak otrzymał imię Mieczysława Orłowicza, wielkiego popularyzatora gór i turystyki. Polaka, który zakochał się w Sudetach i eksplorował dolnośląskie góry w czasach, gdy terytoria te należały do Niemiec. Zobaczcie na kolejnych slajdach przebieg tego wyjątkowego szlaku kilometr po kilometrze, zaczynając wędrówkę w Świeradowie-Zdroju przy popularnej kropce oznaczającej początek/koniec szlaku.

Poruszajcie się przy pomocy strzałek, by przejść do kolejnych zdjęć. Ruszajcie na GSS o każdej porze roku, na dowolny odcinek. A być może zdecydujecie się, jak wielu turystów, pokonać go bez przerwy, w ciągu kilkunastu dni. To prawdziwe turystyczne wyzwanie.