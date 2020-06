Park Głazów Narzutowych zachwyca! Wybierz się tu na spacer! [ZDJĘCIA]

Park Głazów w Nochten liczy sobie 20 ha i jest parkiem krajobrazowym utworzonym z 7.000 głazów narzutowych, pochodzących ze Skandynawii. Na pagórkowatym obszarze parku rośnie ponad 100.000 roślin – bylin, krzewów i drzew. Są to m.in. ogrody wrzosowe ze 130 gatunkami wrzosów, ogród japoński nad stawem czy skalniak z kaktusami i sukulentami. Współgrają one z ogromnymi głazami tworząc o każdej porze roku krajobraz pełen zmieniających się barw i form. O każdej porze roku można podziwiać tu inne kwitnące rośliny.

Tylko 55 km od Zgorzelca, w niewielkiej miejscowości Nochten, położony jest Park Głazów. Pod tym zagadkowym określeniem kryje się park krajobrazowy, którego motywem przewodnim są głazy narzutowe. Jest to idealny cel na weekendową wycieczkę dla całej rodziny.

Osoby niepełnosprawne ruchowo lub starsze mogą zwiedzać park podczas przejażdżki elektromobilem.

Park Głazów Narzutowych w Nochten otwarty jest od 15 marca do 15 listopada, codziennie od godz. 10.00 do 18.00, w listopadzie do 17.00. Bilet dla dorosłej osoby kosztuje 6 euro, dla dziecka 2 euro, a bilet rodzinny 14 euro.

