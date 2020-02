Po pościgu zatrzymali mężczyznę poszukiwanego Europejskim Nakazem Aresztowania

Policjanci ze zgorzeleckiej „drogówki” podczas nocnego patrolu na jednej z ulic w mieście próbowali zatrzymać do kontroli drogowej kierującego pojazdem marki Audi. Ten jednak, pomimo wydawanych mu sygnałów świetlnych i dźwiękowych do zatrzymania pojazdu, przyspieszył i zaczął uciekać. Podczas ucieczki kierujący prowadził pojazd agresywnie, łamiąc szereg przepisów ruchu drogowego w tym jadąc „pod prąd”, co stwarzało ogromne zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Do działań pościgowych włączyli się również policjanci z Posterunku Policji w Zawidowie i w jednej z miejscowości w powiecie pojazd został zatrzymany.

Jak się okazało za kierownicą audi siedział znany policjantom z wcześniejszych czynności 33-letni mieszkaniec powiatu zgorzeleckiego, a na miejscu pasażera jego 20-letni kolega.

Okazało się, że kierowca poszukiwany jest przez niemiecki wymiar sprawiedliwości Europejskim Nakazem Aresztowania oraz posiada sądowy zakaz kierowania pojazdami. Dodatkowo przy 33-latku policjanci zabezpieczyli woreczek z narkotykami, a przeprowadzony test wykazał, że kierował będąc pod ich wpływem.