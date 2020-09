Pogoda na niedzielę w Bogatyni. Sprawdź pogodę na dzisiaj (06.09) dla Bogatyni

Czy weekend w Bogatyni będzie pogodny? Red.

Pogoda dla Bogatyni na niedzielę zapowiada temperatury od 9°C do 18°C. Jeśli twoje plany zależą od pogody w niedzielę w Bogatyni, sprawdź, jakie warunki szykują się dzisiaj na dworze. Według meteorologów słupki rtęci w Bogatyni mogą pokazać dzisiaj do 18°C, ale musisz pamiętać, że przewidywana temperatura w ciągu dnia dotyczy najcieplejszego momentu dnia w cieniu. Sprawdź aktualną prognozę pogody na dzisiaj (niedziela, 06.09) i upewnij się, w co najlepiej się ubrać.