Pogoda na tydzień w Bogatyni - sprawdzona prognoza pogody na 7 dni dla Bogatyni. Sprawdź, jaka będzie temperatura

Pogoda tygodniowa dla Bogatyni pozwoli ci lepiej zaplanować nadchodzący tydzień. Nie czekaj, od razu sprawdź prognozę pogody na najbliższych 7 dni. Poniżej prezentujemy tygodniową prognozę pogody dla Bogatyni, poczynając od jutra (30.12), aż do niedzieli, 05.01). To, co może ci się najbardziej spodobać w naszej tygodniowej prognozie pogody, to możliwość zobaczenia w jednym miejscu, jak dzień po dniu będzie zmieniać się temperatura, ilość opadów czy kierunek i prędkość wiatru. Dzięki temu lepiej rozplanujesz swoje zajęcia i przygotujesz odpowiednie ubrania.

Pogoda na tydzień w Bogatyni: poniedziałek, 30.12 W ciągu dnia w poniedziałek w Bogatyni w najcieplejszym momencie dnia możemy spodziewać się 3°C. Z kolei w nocy z poniedziałku na wtorek spodziewać się możemy temperatur rzędu 0°C. Zgodnie z prognozą pogody na tydzień dla Bogatyni, w poniedziałek nie będzie padać. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Bogatyni, w poniedziałek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 15 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -5°C. Natomiast kierunek wiatru w poniedziałek będzie południowy. Warunki do uprawiania sportu na zewnątrz będą słabe. Indeks promieniowania UV na poniedziałek wynosi 0, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Bogatyni w poniedziałek:

częściowe zachmurzenie. Maks. temp. 2 do 4 °C, min. temp. -1 do 1 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Bogatyni Oto przewidywane warunki meteorologiczne na poniedziałek, 30.12.2019: Temperatura w dzień: 3°C.

Temperatura w nocy: 0°C.

Wiatr: 15 km/h

Kierunek wiatru: południowy.

Prawdopodobieństwo opadów: 0%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 0.5

Pogoda na tydzień w Bogatyni: wtorek, 31.12 Za dnia w Bogatyni słupki rtęci powinny pokazać 3°C w cieniu w najcieplejszym momencie dnia. Z kolei w nocy z wtorku na środę spodziewać się możemy temperatur rzędu 1°C. Jak twierdzą meteorolodzy, we wtorek szansa na pojawienie się opadów w Bogatyni będzie na poziomie 20%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Bogatyni, we wtorek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 15 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -2°C. Natomiast kierunek wiatru we wtorek będzie zachodnio-północny.

Warunki do uprawiania sportu na zewnątrz będą słabe. Indeks promieniowania UV na wtorek wynosi 0, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Bogatyni we wtorek:

przewaga chmur. Maks. temp. 2 do 4 °C, min. temp. 0 do 2 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Bogatyni Oto przewidywane warunki meteorologiczne na wtorek, 31.12.2019: Temperatura w dzień: 3°C.

Temperatura w nocy: 1°C.

Wiatr: 15 km/h

Kierunek wiatru: zachodnio-północny.

Prawdopodobieństwo opadów: 20%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 0.3

Pogoda na tydzień w Bogatyni: środa, 01.01 W ciągu dnia w środę w Bogatyni w najcieplejszym momencie dnia możemy spodziewać się 2°C. Natomiast w nocy ze środy na czwartek temperatura może spaść do -2°C. Zdaniem meteorologów, prawdopodobieństwo wystąpienia opadów w Bogatyni w środę wynosić będzie 10%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Bogatyni, w środę możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 8 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -2°C. Natomiast kierunek wiatru w środę będzie zachodnio-północny.

Warunki do uprawiania sportu na zewnątrz będą słabe. Indeks promieniowania UV na środę wynosi 0, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Bogatyni w środę:

poranne zachmurzenie, po południu słońce. Maks. temp. 1 do 3 °C, min. temp. -3 do -1 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Bogatyni Oto przewidywane warunki meteorologiczne na środę, 01.01.2020: Temperatura w dzień: 2°C.

Temperatura w nocy: -2°C.

Wiatr: 8 km/h

Kierunek wiatru: zachodnio-północny.

Prawdopodobieństwo opadów: 10%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 0.3

Pogoda na tydzień w Bogatyni: czwartek, 02.01 Za dnia w Bogatyni słupki rtęci powinny pokazać 4°C w cieniu w najcieplejszym momencie dnia. Z kolei w nocy z czwartku na piątek spodziewać się możemy temperatur rzędu -1°C. Zdaniem meteorologów, prawdopodobieństwo wystąpienia opadów w Bogatyni w czwartek wynosić będzie 10%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Bogatyni, w czwartek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 11 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -5°C. Natomiast kierunek wiatru w czwartek będzie południowy.

Warunki do uprawiania sportu na zewnątrz będą słabe. Indeks promieniowania UV na czwartek wynosi 0, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Bogatyni w czwartek:

częściowe zachmurzenie. Maks. temp. 3 do 5 °C, min. temp. -2 do 0 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Bogatyni Oto przewidywane warunki meteorologiczne na czwartek, 02.01.2020: Temperatura w dzień: 4°C.

Temperatura w nocy: -1°C.

Wiatr: 11 km/h

Kierunek wiatru: południowy.

Prawdopodobieństwo opadów: 10%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 0.5

Pogoda na tydzień w Bogatyni: piątek, 03.01 W ciągu dnia w piątek w Bogatyni w najcieplejszym momencie dnia możemy spodziewać się 4°C. Z kolei w nocy z piątku na sobotę spodziewać się możemy temperatur rzędu 1°C. Zdaniem meteorologów, prawdopodobieństwo wystąpienia opadów w Bogatyni w piątek wynosić będzie 10%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Bogatyni, w piątek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 14 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -4°C. Natomiast kierunek wiatru w piątek będzie południowy.

Choć pogoda nie będzie rozpieszczać, to nada się do aktywności na zewnątrz. Indeks promieniowania UV na piątek wynosi 0, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Bogatyni w piątek:

przeważnie bezchmurnie. Maks. temp. 3 do 5 °C, min. temp. 0 do 2 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Bogatyni Oto przewidywane warunki meteorologiczne na piątek, 03.01.2020: Temperatura w dzień: 4°C.

Temperatura w nocy: 1°C.

Wiatr: 14 km/h

Kierunek wiatru: południowy.

Prawdopodobieństwo opadów: 10%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 0.5

Pogoda na tydzień w Bogatyni: sobota, 04.01 Za dnia w Bogatyni słupki rtęci powinny pokazać 3°C w cieniu w najcieplejszym momencie dnia. Natomiast w nocy z soboty na niedzielę temperatura może spaść do -1°C. Jak twierdzą meteorolodzy, w sobotę szansa na pojawienie się opadów w Bogatyni będzie na poziomie 40%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Bogatyni, w sobotę możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 16 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -3°C. Natomiast kierunek wiatru w sobotę będzie zachodnio-północny.

Warunki do uprawiania sportu na zewnątrz będą bardzo słabe. Indeks promieniowania UV na sobotę wynosi 0, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Bogatyni w sobotę:

przelotne opady śniegu. Maks. temp. 2 do 4 °C, min. temp. -2 do 0 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Bogatyni Oto przewidywane warunki meteorologiczne na sobotę, 04.01.2020: Temperatura w dzień: 3°C.

Temperatura w nocy: -1°C.

Wiatr: 16 km/h

Kierunek wiatru: zachodnio-północny.

Prawdopodobieństwo opadów: 40%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 0.4

Pogoda na tydzień w Bogatyni: niedziela, 05.01 W ciągu dnia w niedzielę w Bogatyni w najcieplejszym momencie dnia możemy spodziewać się 1°C. Natomiast w nocy z niedzieli na poniedziałek temperatura może spaść do -1°C. Jak twierdzą meteorolodzy, w niedzielę szansa na pojawienie się opadów w Bogatyni będzie na poziomie 20%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Bogatyni, w niedzielę możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 13 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -5°C. Natomiast kierunek wiatru w niedzielę będzie zachodnio-północny.

Warunki do uprawiania sportu na zewnątrz będą bardzo słabe. Indeks promieniowania UV na niedzielę wynosi 0, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Bogatyni w niedzielę:

przewaga chmur. Maks. temp. 0 do 2 °C, min. temp. -2 do 0 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Bogatyni Oto przewidywane warunki meteorologiczne na niedzielę, 05.01.2020: Temperatura w dzień: 1°C.

Temperatura w nocy: -1°C.

Wiatr: 13 km/h

Kierunek wiatru: zachodnio-północny.

Prawdopodobieństwo opadów: 20%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 0.4

