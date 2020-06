Pogoda tygodniowa dla Bogatyni. Prognoza na 7 dni, od jutra (22.06) do niedzieli

Pogoda tygodniowa dla Bogatyni pozwoli ci lepiej zaplanować nadchodzący tydzień. Nie czekaj, od razu sprawdź prognozę pogody na najbliższych 7 dni. Poniżej prezentujemy tygodniową prognozę pogody dla Bogatyni, poczynając od jutra (22.06), aż do niedzieli, 28.06). To, co może ci się najbardziej spodobać w naszej tygodniowej prognozie pogody, to możliwość zobaczenia w jednym miejscu, jak dzień po dniu będzie zmieniać się temperatura, ilość opadów czy kierunek i prędkość wiatru. Dzięki temu lepiej rozplanujesz swoje zajęcia i przygotujesz odpowiednie ubrania.

Pogoda na tydzień w Bogatyni: poniedziałek, 22.06 Spodziewana temperatura w poniedziałek w Bogatyni to 23°C. Z kolei w nocy z poniedziałku na wtorek spodziewać się możemy temperatur rzędu 11°C. Zdaniem meteorologów, prawdopodobieństwo wystąpienia opadów w Bogatyni w poniedziałek wynosić będzie 20%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Bogatyni, w poniedziałek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 16 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 14°C. Natomiast kierunek wiatru w poniedziałek będzie północno-zachodni. Szykuje się wspaniały dzień do aktywności na zewnątrz! Indeks promieniowania UV na poniedziałek wynosi 7, co oznacza wysokie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. Noś okulary przeciwsłoneczne, używaj kremów z filtrem SPF15 lub wyższym, ochraniaj ciało jasnymi ubraniami oraz nakryciami głowy, ograniczaj czas przebywania na słońcu od 2 do 3 godzin przed i po górowaniu Słońca, czyli od około 11:00 do 16:00 w lecie. Pogoda na tydzień w Bogatyni w poniedziałek:

przeważnie bezchmurnie. Maks. temp. 22 do 24 °C, min. temp. 10 do 12 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Bogatyni Oto przewidywane warunki meteorologiczne na poniedziałek, 22.06.2020: Temperatura w dzień: 23°C.

Temperatura w nocy: 11°C.

Wiatr: 16 km/h

Kierunek wiatru: północno-zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 20%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 6.9

Pogoda na tydzień w Bogatyni: wtorek, 23.06 W ciągu dnia we wtorek w Bogatyni w najcieplejszym momencie dnia możemy spodziewać się 20°C. W nocy natomiast przewidywana temperatura wynosić będzie 12°C. Jak twierdzą meteorolodzy, we wtorek szansa na pojawienie się opadów w Bogatyni będzie na poziomie 20%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Bogatyni, we wtorek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 15 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 12°C. Natomiast kierunek wiatru we wtorek będzie północno-zachodni.

Szykuje się wspaniały dzień do aktywności na zewnątrz! Indeks promieniowania UV na wtorek wynosi 7, co oznacza wysokie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. Noś okulary przeciwsłoneczne, używaj kremów z filtrem SPF15 lub wyższym, ochraniaj ciało jasnymi ubraniami oraz nakryciami głowy, ograniczaj czas przebywania na słońcu od 2 do 3 godzin przed i po górowaniu Słońca, czyli od około 11:00 do 16:00 w lecie. Pogoda na tydzień w Bogatyni we wtorek:

częściowe zachmurzenie. Maks. temp. 19 do 21 °C, min. temp. 11 do 13 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Bogatyni Oto przewidywane warunki meteorologiczne na wtorek, 23.06.2020: Temperatura w dzień: 20°C.

Temperatura w nocy: 12°C.

Wiatr: 15 km/h

Kierunek wiatru: północno-zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 20%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 6.9

Pogoda na tydzień w Bogatyni: środa, 24.06 Spodziewana temperatura w środę w Bogatyni to 21°C. Z kolei w nocy ze środy na czwartek spodziewać się możemy temperatur rzędu 14°C. Zdaniem meteorologów, prawdopodobieństwo wystąpienia opadów w Bogatyni w środę wynosić będzie 50%. Opady deszczu mogą wynieść ok. 4 mm. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Bogatyni, w środę możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 11 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 13°C. Natomiast kierunek wiatru w środę będzie północny.

Szykują się całkiem dobre warunki do aktywności na zewnątrz. Indeks promieniowania UV na środę wynosi 6, co oznacza wysokie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. Noś okulary przeciwsłoneczne, używaj kremów z filtrem SPF15 lub wyższym, ochraniaj ciało jasnymi ubraniami oraz nakryciami głowy, ograniczaj czas przebywania na słońcu od 2 do 3 godzin przed i po górowaniu Słońca, czyli od około 11:00 do 16:00 w lecie. Pogoda na tydzień w Bogatyni w środę:

przelotne opady. Maks. temp. 20 do 22 °C, min. temp. 13 do 15 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Bogatyni Oto przewidywane warunki meteorologiczne na środę, 24.06.2020: Temperatura w dzień: 21°C.

Temperatura w nocy: 14°C.

Wiatr: 11 km/h

Kierunek wiatru: północny.

Prawdopodobieństwo opadów: 50%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 6.3

Pogoda na tydzień w Bogatyni: czwartek, 25.06 Za dnia w Bogatyni słupki rtęci powinny pokazać 25°C w cieniu w najcieplejszym momencie dnia. Natomiast w nocy z czwartku na piątek temperatura może spaść do 13°C. Jak twierdzą meteorolodzy, w czwartek szansa na pojawienie się opadów w Bogatyni będzie na poziomie 40%. Opady deszczu mogą wynieść ok. 2 mm. Mogą wystąpić burze. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Bogatyni, w czwartek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 11 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 16°C. Natomiast kierunek wiatru w czwartek będzie północno-wschodni.

Choć pogoda nie będzie rozpieszczać, to nada się do aktywności na zewnątrz. Indeks promieniowania UV na czwartek wynosi 7, co oznacza wysokie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. Noś okulary przeciwsłoneczne, używaj kremów z filtrem SPF15 lub wyższym, ochraniaj ciało jasnymi ubraniami oraz nakryciami głowy, ograniczaj czas przebywania na słońcu od 2 do 3 godzin przed i po górowaniu Słońca, czyli od około 11:00 do 16:00 w lecie. Pogoda na tydzień w Bogatyni w czwartek:

lokalne burze z piorunami. Maks. temp. 24 do 26 °C, min. temp. 12 do 14 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Bogatyni Oto przewidywane warunki meteorologiczne na czwartek, 25.06.2020: Temperatura w dzień: 25°C.

Temperatura w nocy: 13°C.

Wiatr: 11 km/h

Kierunek wiatru: północno-wschodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 40%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 40%.

Indeks promieniowania UV: 6.5

Pogoda na tydzień w Bogatyni: piątek, 26.06 Spodziewana temperatura w piątek w Bogatyni to 26°C. Z kolei w nocy z piątku na sobotę spodziewać się możemy temperatur rzędu 15°C. Zdaniem meteorologów, prawdopodobieństwo wystąpienia opadów w Bogatyni w piątek wynosić będzie 50%. Opady deszczu mogą wynieść ok. 2 mm. Mogą wystąpić burze. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Bogatyni, w piątek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 6 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 17°C. Natomiast kierunek wiatru w piątek będzie południowo-wschodni. Choć pogoda nie będzie rozpieszczać, to nada się do aktywności na zewnątrz. Indeks promieniowania UV na piątek wynosi 7, co oznacza wysokie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. Noś okulary przeciwsłoneczne, używaj kremów z filtrem SPF15 lub wyższym, ochraniaj ciało jasnymi ubraniami oraz nakryciami głowy, ograniczaj czas przebywania na słońcu od 2 do 3 godzin przed i po górowaniu Słońca, czyli od około 11:00 do 16:00 w lecie. Pogoda na tydzień w Bogatyni w piątek:

lokalne burze z piorunami. Maks. temp. 25 do 27 °C, min. temp. 14 do 16 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Bogatyni Oto przewidywane warunki meteorologiczne na piątek, 26.06.2020: Temperatura w dzień: 26°C.

Temperatura w nocy: 15°C.

Wiatr: 6 km/h

Kierunek wiatru: południowo-wschodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 50%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 40%.

Indeks promieniowania UV: 6.9

Pogoda na tydzień w Bogatyni: sobota, 27.06 W ciągu dnia w sobotę w Bogatyni w najcieplejszym momencie dnia możemy spodziewać się 27°C. Z kolei w nocy z soboty na niedzielę spodziewać się możemy temperatur rzędu 17°C. Według szacunków, prawdopodobieństwo pojawienia się opadów rain w Bogatyni wynosić będzie 20%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Bogatyni, w sobotę możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 9 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 18°C. Natomiast kierunek wiatru w sobotę będzie południowy.

Pogoda będzie sprzyjać aktywności na zewnątrz. Indeks promieniowania UV na sobotę wynosi 7, co oznacza wysokie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. Noś okulary przeciwsłoneczne, używaj kremów z filtrem SPF15 lub wyższym, ochraniaj ciało jasnymi ubraniami oraz nakryciami głowy, ograniczaj czas przebywania na słońcu od 2 do 3 godzin przed i po górowaniu Słońca, czyli od około 11:00 do 16:00 w lecie. Pogoda na tydzień w Bogatyni w sobotę:

przeważnie bezchmurnie. Maks. temp. 26 do 28 °C, min. temp. 16 do 18 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Bogatyni Oto przewidywane warunki meteorologiczne na sobotę, 27.06.2020: Temperatura w dzień: 27°C.

Temperatura w nocy: 17°C.

Wiatr: 9 km/h

Kierunek wiatru: południowy.

Prawdopodobieństwo opadów: 20%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 6.9

Pogoda na tydzień w Bogatyni: niedziela, 28.06 Spodziewana temperatura w niedzielę w Bogatyni to 27°C. Natomiast w nocy z niedzieli na poniedziałek temperatura może spaść do 17°C. Jak twierdzą meteorolodzy, w niedzielę szansa na pojawienie się opadów w Bogatyni będzie na poziomie 50%. Opady deszczu mogą wynieść ok. 2 mm. Mogą wystąpić burze. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Bogatyni, w niedzielę możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 9 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 19°C. Natomiast kierunek wiatru w niedzielę będzie południowo-zachodni.

Choć pogoda nie będzie rozpieszczać, to nada się do aktywności na zewnątrz. Indeks promieniowania UV na niedzielę wynosi 7, co oznacza wysokie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. Noś okulary przeciwsłoneczne, używaj kremów z filtrem SPF15 lub wyższym, ochraniaj ciało jasnymi ubraniami oraz nakryciami głowy, ograniczaj czas przebywania na słońcu od 2 do 3 godzin przed i po górowaniu Słońca, czyli od około 11:00 do 16:00 w lecie. Pogoda na tydzień w Bogatyni w niedzielę:

burze z piorunami rozwijające się po południu. Maks. temp. 26 do 28 °C, min. temp. 16 do 18 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Bogatyni Oto przewidywane warunki meteorologiczne na niedzielę, 28.06.2020: Temperatura w dzień: 27°C.

Temperatura w nocy: 17°C.

Wiatr: 9 km/h

Kierunek wiatru: południowo-zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 50%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 40%.

Indeks promieniowania UV: 6.9

