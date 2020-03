Policjanci odzyskali kosmetyki do włosów warte 60 000 złotych [ZDJĘCIA]

Policjanci mieli informacje, że samochodem marki Opel może być przewożony kradziony towar. Kierowcą zatrzymanego do kontroli pojazdu był 34- letni mężczyzna znany zgorzeleckim policjantom z wcześniejszych czynności.

W samochodzie, tak jak podejrzewali funkcjonariusze, były skradzione kosmetyki do włosów. Ich wartość oszacowano na 60 000 złotych.

Zatrzymany 34-latek usłyszał zarzut paserstwa. Za to przestępstwo grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.

Trwają dalsze czynności zmierzające do zatrzymania pozostałych osób mających związek z tym zdarzeniem.