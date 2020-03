Poza Nova: koniecznie musisz zobaczyć te nowości! [ZWIASTUNY]

"Sala Samobójców. Hejter" to druga część nagrodzonego Srebrnymi Lwami wielkiego przeboju z 2011 roku. Tym razem Jan Komasa stworzył cyber-thriller – współczesną wersję "Romea i Julii", w której miłość przeradza się w hejt. Jest, to kolejny film po "Bożym Ciele" efektem twórczej współpracy Jana Komasy z nominowanym do Paszportów "Polityki" scenarzystą Mateuszem Pacewiczem.

Zapraszamy od 6 do 18 marca o godz. 18.01. Bilety w cenie 12 zł i 14 zł.