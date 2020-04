Pracownicy PGE GIEK dba o pracowników w czasie pandemii koronawirusa [ZDJĘCIA]

Tuż po pojawieniu się pierwszych informacji o obecności koronawirusa w Polsce PGE GiEK błyskawicznie zareagowała na nową sytuację. Spółka dokłada wszelkich starań, by chronić życie i zdrowie niemal szesnastu tysięcy swoich pracowników. Procedury pracy w PGE GiEK zostały dostosowane do decyzji podejmowanych przez administrację rządową, Spółka wykorzystuje ponadto własne możliwości. Codziennie odbywają się posiedzenia Sztabu Kryzysowego, który odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom, a tym samym utrzymanie ciągłości produkcji energii elektrycznej.

- By skutecznie walczyć ze skutkami epidemii COVID-19, działamy wspólnie i odpowiedzialnie. Pomiary temperatur przy wejściu do naszych jednostek, zapewnienie środków do dezynfekcji i środków ochrony osobistej to tylko najbardziej widoczne przykłady tego, jak dbamy o pracowników. Każdego dnia wydawanych jest około 16 tysięcy maseczek ochronnych, około 22 tysięcy par rękawiczek i niemal 1300 litrów płynów do dezynfekcji. Do tej pory przekazaliśmy już ponad milion maseczek oraz ponad osiemset pięćdziesiąt tysięcy par rękawiczek - mówi Wioletta Czemiel – Grzybowska, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.