Prasówka Bogatynia 12.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Bogatyni nie minęło Cię nic ważnego

Komisja Europejska potwierdziła, że Polska spełnia coraz więcej warunków umożliwiających przystąpienie do strefy euro. Aktualnie można mówić o dwóch „zaliczonych” kryteriach. Musimy spełnić jeszcze dwa wymogi. KE właśnie opublikowała sprawozdanie na temat konwergencji, ocenia ono postępy członków UE w drodze do strefy euro.

Czas ucieka i wszystko się zmienia. Dziś Ujazd to dzielnica Zgorzelca, przed II Wojną Światową Moys był dzielnicą Goerlitz. Z centrum miasta dojechać było można tramwajem, funkcjonowały restauracje, przystań na łódki i było po prostu pięknie! Zobaczcie jak wszystko zmieniło się w ciągu 100 lat. To naprawdę robi wrażenie!

Pogoda sprzyja wycieczkom, a granice już jutro będą otwarte. Może tym razem warto wybrać się do niemieckiego Löbau, gdzie na wygasłym wulkanie zlokalizowana jest jedyna w Europie żeliwna wieża widokowa wybudowana przez lokalnego piekarza Friedricha Augusta Bretschneider. To tylko 30 km od granicy!

Fake newsy są dzisiaj wszędzie wokół nas, natomiast teorie spiskowe hulają po mediach społecznościowych, aż miło. Koronawirus jest tematem, który budzi w nas lęk. Tym bardziej musimy podchodzić sceptycznie do prawd objawionych, które pojawiają się na grafikach niewiadomego pochodzenia. A które z popularnych internetowych teorii spiskowych już obalono? (Źródło: The Guardian)

Jessica Manning postanowiła stworzyć szczepionkę, korzystając z patogenów obecnych w ślinie komara. Jej idea ewoluowała i zaangażowała zespół naukowców do pracy nad uniwersalną szczepionką, która miałaby chronić przed jakimkolwiek wirusem przenoszonym przez owady. Pierwsze wyniki eksperymentów dały zaskakujący rezultat. Inni naukowcy patrzą na prace Manning z zachwytem. - To fundamentalne badania - stwierdzają.

Lek na koronawirusa. Dlaczego produkcja polskiego leku na koronawirusa nie może ruszyć z miejsca? Polska uczestniczy w naukowym wyścigu dotyczącym prac nad lekiem na COVID-19. Piątkowe wydanie "Rzeczpospolitej" alarmuje, że ucieka nam szansa na stworzenie leku, który może uratować miliony ludzi. Firma Biomed Lublin jest gotowa do produkcji leku, lecz jej start hamują... procedury, przez które zbyt mało osocza ludzkiego trafia do zakładu. Kto jest odpowiedzialny za taki stan rzeczy? Ministerstwo Zdrowia, Agencja Badań Medycznych, a może ktoś inny?

Już jutro w godzinach 10.00- 13.00 pod Wieżą w Siedlęcinie spotkasz ludzi, którzy wkładają całe serce w to co robią. U gospodyni i gospodarza może kupić to co najświeższe i najlepszej jakości. Serdecznie zapraszamy!

Szlak zielony od Polany do szlaku czerwonego w rejonie Słonecznika jak również przez Śnieżne Kotły na odcinku od schroniska Pod Łabskim Szczytem do Rozdroża pod Wlk. Szyszakiem jest już otwarty. Wędrować można również na odcinku szlaku na Skalny Stół od Sowiej Przełęczy.