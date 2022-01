Prasówka Bogatynia 13.01.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Bogatyni nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 12.01, w Bogatyni. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Czy szczepienie na COVID-19 zaburza cykl miesiączkowy? Czy wpływa na kobiecą płodność? Mamy wyniki badań!”?

Prasówka Bogatynia 13.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Czy szczepienie na COVID-19 zaburza cykl miesiączkowy? Czy wpływa na kobiecą płodność? Mamy wyniki badań! Inaczej niż objawy samego COVID-19, działania uboczne stosowanych przeciwko niemu szczepionek są częstsze u kobiet. Niepożądane skutki dotyczą m.in. gospodarki hormonalnej, jednak naukowcy uspokajają, że są one nieznaczne i nietrwałe. Sprawdzamy, czy szczepienie na koronawirusa zaburza cykl miesiączkowy i płodność u kobiet – oto wyniki dostępnych oraz najnowszych badań.

📢 Z tych produktów regionalnych słyną polskie miasta. Pańska skórka, cebularz, paprykarz szczeciński... Sprawdź, czy je znasz Obwarzanki z Krakowa, rogale marcińskie z Poznania, pańska skórka z Warszawy albo truskawka z Kaszub. Polska ma swoje regionalne specjały, znane w całym kraju (i nie tylko). Oto produkty, z których słyną różne miasta.

📢 Branża budowlana odporna na COVID-19. Polska jest „największym placem budowy w Europie”. Wyzwaniem ceny materiałów budowlanych Branża budowlana jako jedna z nielicznych świetnie radzi sobie w czasach pandemii. Piętrzą się jednak przed nią inne trudności, m.in. zastój w inwestycjach. Mimo to nie ma raczej obaw o przyszłość budownictwa mieszkaniowego.

Prasówka 13.01 Bogatynia: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Bogatyni. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Krystyna Prońko świętuje 75. urodziny. Zaczynała w chórkach, dziś jest ikoną Krystyna Prońko to niekwestionowana ikona polskiej sceny artystycznej. Utalentowana piosenkarka, która odebrała staranne wykształcenie muzyczne, w tym roku obchodzi 75. urodziny. Gwiazda jazzu występowała na całym świecie.

📢 Tak "mieszkają" więźniowie w zakładach karnych na Dolnym Śląsku. Zobaczcie zdjęcia z Wrocławia, Głogowa, Świdnicy, Wołowa... Wygodne łóżka, czy metalowe prycze? Prysznice bez zasłonek, czy eleganckie kabiny? Zobaczcie, jak mieszkają więźniowie w zakładach karnych na Dolnym Śląsku. Fotografie znajdziecie w naszej galerii zdjęć. 📢 Pościg i nieodpowiedzialni kierowcy w akcji. Zgorzeleccy policjanci zatrzymali czterech kierujących Minionej doby policjanci zgorzeleckiej drogówki mieli ręce pełne roboty. Czterech kierowców zatrzymanych do kontroli miało cofnięte decyzją starosty uprawnienia lub sądowe zakazy. Dodatkowo 25- letni kierowca został zatrzymany dopiero po pościgu. 📢 Hiszpania chce leczyć COVID-19, jak grypę i zakończyć pandemię. Stowarzyszenie lekarzy wydało komunikat Hiszpańskie Stowarzyszenie Lekarzy Rodzinnych wydało komunikat, w którym zaleca traktowanie i leczenie COVID-19 tak samo, jak innych chorób zakaźnych, np. grypy. „Musimy jak najszybciej odzyskać „starą” normalność, czyli życie, jakie znaliśmy przed marcem 2020 roku: bez masek i ograniczeń interakcji społecznych.” - czytamy w komunikacie. Według hiszpańskiego towarzystwa medycznego na powrót do normalności pozwala pojawienie się nowego warianty koronawirusa jakim jest Omikron, który powoduje łagodniejsze objawy i szybsze nabywanie odporności.

📢 Pękła bańka mieszkaniowa? Eksperci Pekao: takiego spadku sprzedaży mieszkań nie było od 10 lat W bańkę mieszkaniową w Polsce jedni wierzą, inni nie, jednak najnowsze dane o sprzedaży mieszkań sugerują, że coś rzeczywiście mocno się zmieniło. Jak donoszą analitycy Banku Pekao, po raz pierwszy od dekady sprzedaż mieszkań deweloperskich na koniec roku spadła zamiast wzrosnąć. To mogą być dobre wieści dla planujących zakup nieruchomości. 📢 Truskawkowe nogi – jak pozbyć się nieestetycznych kropeczek, które powstają po depilacji? Poznaj skuteczne sposoby na piękne nogi Metod depilacji jest bardzo dużo. Jednak niektóre z nich mogą powodować efekt truskawkowych nóg. Wyjaśniamy, jak powstają nieestetyczne czarne kropeczki po goleniu i jak im zapobiec.

📢 FIFA 22 Team of the Year - trwa głosowanie na najlepszą drużynę roku. Polak wśród nominowanych Jak co roku, EA SPORTS ogłosiło plebiscyt na najlepszą drużynę roku. Głosowanie odbywa się przez internet i to fani decydują o tym, które karty zostaną wprowadzone do gry. Wśród nominowanych wśród śmietanki światowego futbolu jest m.in jeden Polak. Zobaczcie sami.

📢 Irina Shayk w Polsce. Zatrzymała się w luksusowym hotelu. Publikujemy zdjęcia Irina Shayk pojawiła się w Polsce. 36-letnia rosyjska modelka, uznawana za jedną z najseksowniejszych kobiet na świecie, była dziewczyna piłkarza Cristiano Ronaldo i aktora Bradley'a Coopera, z którym ma 4-letnią córkę Leę De Seine, zatrzymała się w Warszawie w Hotelu Europejskim. W czarnym płaszczu i ciemnych okularach gwiazda światowego modelingu wybrała się na zakupy. Do hotelu wróciła z torbą jednej z marek obuwniczych.

📢 Zmarł Roman Latosiński. Pogrzeb odbędzie się we wtorek na cmentarzu w Zgorzelcu We wtorek (18.01) o godz. 12.00 na Cmentarzu Komunalnym w Zgorzelcu odbędzie się pogrzeb ppłk. Romana Wojciecha Latosińskiego. Zmarł w wieku 66 lat. 📢 TOP 30 liceów z Dolnego Śląska. Sprawdźcie, gdzie warto wysłać dziecko do szkoły Już kolejny raz portal edukacyjny Perspektywy opublikował ranking najlepszych szkół średnich. Zestawienie jest publikowane dla uczniów i ich rodziców, którzy mają teraz czas aby wybrać dobrą szkołę. Ranking jest tworzony na podstawie wyników z matury podstawowej oraz rozszerzonej oraz dodatkowych sukcesów w olimpiadach przedmiotowych. Przedstawiamy 30 najlepszych dolnośląskich liceów. Sprawdźcie, czy znalazły się tam licea z naszego miasta. Opisy i linki do poszczególnych szkół znajdziecie pod zdjęciami.

📢 Till Lindemann z zespołu Rammstein jako Karl Lagerfeld oraz raper Peja promują roślinne burgery. Tak świętują Veganuary 2022 Veganuary to inicjatywa rozpoczęta w Wielkiej Brytanii. Jej celem jest zachęcenie konsumentów do wegańskiego jedzenia. W styczniową akcję włączył się wokalista zespołu Rammstein - Till Lindemann, który w spocie promocyjnym przypomina słynnego projektanta mody Karla Lagerfelda. W Polsce do grupy zwolenników diety roślinnej dołączył natomiast raper Peja. 📢 Bon turystyczny nie przepadnie. Rząd przedłużył go do końca września 2022 roku. Oto szczegóły Rodzice, którzy nie wykorzystali jeszcze bonu turystycznego, nie muszą się martwić, że bon przepadnie. Rząd przedłużył możliwość płacenia Polskim Bonem Turystycznym z końca marca 2022 r. aż do 30 września 2022 r. 📢 Lekarze dla zwierząt ze Zgorzelca. Tych weterynarzy polecają Internauci Macie w domu czworonożnego przyjaciela? Szukacie dla niego najlepszego weterynarza? Specjalnie dla Was przygotowaliśmy zestawienie najlepszych weterynarzy w Zgorzelcu. Zestawienie zostało stworzone na podstawie opinii Internautów w Google. Zobaczcie, do kogo warto zabrać pupila.