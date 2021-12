Prasówka Bogatynia 13.12.2021 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Bogatyni nie minęło Cię nic ważnego

W Zgorzelcu dwóch mężczyzn pobiło aptekarza. Powód? Wyprosił jedno z nich z punktu, gdy ten nie chciał założyć maseczki. Teraz 20 i 30 latkowi grozi do 5 lat więzienia.

