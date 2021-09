Prasówka Bogatynia 14.09.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Bogatyni nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka Bogatynia 14.09: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Zgorzelecka drogówka ma pełne ręce roboty. Najpierw, po pościgu, zatrzymano 29-latka, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Jak się okazało mężczyzna był pod wpływem metamfetaminy, miał zatrzymane prawo jazdy. Później, na drodze W296 w Ruszowie doszło do wypadku. Na miejsce niezwłocznie zostały skierowane służby ratunkowe. Pdrózujący zostali przetransportowani do szpitala.