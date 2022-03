Prasówka Bogatynia 19.03.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Bogatyni nie minęło Cię nic ważnego

Czterolatek zaginął w wojennej zawierusze w Ukrainie. Szukają go rodzice. Być może dziecko znajduje się w Polsce.

To inwestycja, na którą mieszkańcy Trzcińca czekają od lat. Właśnie trwają prace projektowe, a do końca roku 2022 oddana do użytku zostanie nowa nitka ciepłownicza, którą popłynie ciepło do mieszkańców dzielnicy Bogatyni.