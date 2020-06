Prasówka Bogatynia 19.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Bogatyni nie minęło Cię nic ważnego

Każdy z Was słyszał pewnie o Atlantydzie - mitycznej krainie, miejscu rozkwitu cywilizacji ludzkiej, tragicznie zniszczonej przez trzęsienia ziemi i pochłoniętej przez fale oceanu. Choć ruin miasta, opisywanego już przez Platona, nikt nigdy nie odnalazł, okazuje się, że podobnych miejsc jest na świecie więcej. Na skutek kataklizmów dziś znajdują się głęboko pod wodą, ściągając nurków i archeologów z całego świata. Oto zdjęcia niezwykłych, podwodnych miast i ich historie. Mury niektórych ponownie ujrzały światło dzienne!

Winnym tego, iż w zeszłym roku w Naszym Zoo nie odchowano żadnych młodych gazeli jest lis. Minął rok, wykonano wiele prac remontowych, postawiono dziesiątki metrów elektrycznego ogrodzenia, a po wybiegu wraz z ośmioma dorosłymi osobnikami biegają cztery młode gazele.

Elektrownia Turów pracuje nieprzerwanie od 1962 roku. Wraz z kopalnią odkrywkową to największy zakład na terenie powiatu zgorzeleckiego. Na przełomie lat 50. i 60. budowa elektrowni była największą inwestycją energetyczną tego typu w Europie. Pierwsza grupa pracowników tej przyszłej wielkiej budowy zjechała do Bogatyni 18 stycznia 1958 roku. W szczytowym okresie budowy pracowało tam około 10 000 osób. 31 października 1962 roku zakończono wszystkie prace i przekazano blok nr 2 do eksploatacji.