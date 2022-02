Prasówka Bogatynia 23.02.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Bogatyni nie minęło Cię nic ważnego

Podróż pociągiem w latach 80-tych nie dziwiła nikogo. Niewiele osób posiadało samochód, a kolej oferowała podróże niemal w każdy zakątek Polski. Jednym z głównych punktów na mapie był wtedy Węgliniec - "zagłębie lokomotyw". Wiele pociągów ze Zgorzelca miało tutaj swoją "przesiadkę", a podróżni wybierali się nie tylko do Wrocławia.

Blok czekoladowy, zwany także blokiem kryzysowym, to jeden z najbardziej popularnych łakoci z czasów PRL. Obecnie nieco zapomniany, stanowił wówczas prawdziwy rarytas. Masa z kakao i mleka w proszku skutecznie zaspokajała apetyt na trudno dostępną w PRL prawdziwą czekoladę. Mamy dla Ciebie najlepszy przepis na blok czekoladowy, z notatnika kulinarnego naszych mam i babć. Spróbuj, a przekonasz się, jakie to pyszne!

Dyskoteki, nocne kluby, duże pieniądze, alkohol, narkotyki i strzelaniny w biały dzień - tak wyglądał Zgorzelec po upadku PRL-u i w początkach kapitalizmu. Otwarcie granic sprzyjało rozkwitowi przemytu, najpierw w plecakach, a później w samochodach ciężarowych. Zaczęły tworzyć się mniejsze i większe gangi, które miały kontakt ze stolicą. Kradziono samochody i przemycano nielegalne produkty. Carrington, czołowy przedstawiciel zgorzeleckiej mafii, zbił fortunę na przewożonym spirytusie. Jak to jednak w przestępczym świecie bywa popadł w konflikt z Lelkiem, który chciał z tego tortu uszczknąć dla siebie jeszcze więcej. W końcu to on odkrył "dochodowy biznes".