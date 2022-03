Prasówka Bogatynia 24.03.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Bogatyni nie minęło Cię nic ważnego

50 przestępców nadal ucieka przed wymiarem sprawiedliwości. Pochodzą ze Zgorzelca, Bolesławca, Pieńska i Lubania. Do dziś nie odpowiedzieli za swoje przewinienia. Niektórzy z nich mają na koncie poważne przestępstwa. Na liście są oszuści, złodzieje, osoby podrabiające dokumenty i pieniądze oraz dilerzy. Sprawdź, czy nie poznajesz tych, których wizerunki publikujemy. Baza jest aktualizowana przez dolnośląską policję: www.poszukiwani.policja.pl. Dane pochodzą z 23.03.2022 roku. Widzieliście kogokolwiek ze zdjęć? Jeśli tak, koniecznie skontaktujcie się ze miejscową policą. Każda informacja pomoże w ich ujęciu.

Rząd dołożył ponad miliard złotych do puli środków, dzięki którym gminy mogą m.in. budować mieszkania tymczasowe dla uchodźców z Ukrainy. Obecnie trwają prace nad zmianami w prawie, które mają ułatwić samorządom czerpanie pieniędzy z Funduszu Dopłat.

Prasówka 24.03 Bogatynia: pozostałe wydarzenia

Ceny chleba idą cały czas w górę. Ma to związek niestety z wieloma czynnikami. Wśród nich - wzrost cen gazu, energii oraz zbóż. Jak się jednak okazuje da się na chlebie zaoszczędzić. Wystarczy upiec go samemu. Sprawdź proste przepisy na domowe pieczywo, które nie powinny stanowić większego problemu. Domowy chleb to oszczędność, a także satysfakcja. Przekonaj się, jak prosto upiec chleb.