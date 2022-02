Prasówka Bogatynia 25.02.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Bogatyni nie minęło Cię nic ważnego

Rosyjskie siły przejęły w czwartek kontrolę nad elektrownią atomową w Czarnobylu. Informację podała Aliona Szewcowa, doradca dowódcy sił lądowych armii Ukrainy. "To zagraża bezpieczeństwu nie tylko Ukrainy, ale i Europy" - napisała Szewcowa.

Jak urządzają swoje domy projektanci wnętrz? Zaglądamy do mieszkania dekoratorki Karoliny Setli z pracowni architektonicznej SetlaConcept, w którym mieszka czteroosobowa rodzina. Sprawdź, jak pomysłowo można zaaranżować salon z aneksem kuchennym, sypialnię, łazienkę i przedpokój dla czteroosobowej rodziny. Zobacz, gdzie właścicielka mieszkania ustawiła stół z krzesłami i sofy.

Już 1 marca rozpocznie się modernizacja ulicy Karłowicza w Zgorzelcu. Prace prowadzone będą w trzech etapach i potrwają do lipca.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Bogatyni. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Elektrownia Turów pracuje nieprzerwanie od 1962 roku. Wraz z kopalnią odkrywkową to największy zakład na terenie powiatu zgorzeleckiego. Na przełomie lat 50. i 60. budowa elektrowni była największą inwestycją energetyczną tego typu w Europie. Pierwsza grupa pracowników przyszłej wielkiej budowy zjechała do Bogatyni 18 stycznia 1958 roku. W szczytowym okresie budowy pracowało tam około 10 000 osób. 31 października 1962 roku zakończono wszystkie prace i przekazano blok nr 2 do eksploatacji.

Własne mieszkanie to ważna sprawa, choć w dzisiejszych czasach często poza zasięgiem młodych ludzi. Ceny są wygórowane, możliwości zakupu mieszkania za gotówkę są ograniczone, a wymogi banków przy staraniu się o kredyt mogą być nie do przeskoczenia. Ile kosztują mieszkania od dewelopera w Zgorzelcu? Zobaczcie ceny i warunki.