Prasówka Bogatynia 25.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Bogatyni nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 25.06.2020, w Bogatyni. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Najnowszy sondaż: Andrzej Duda wygrywa w pierwszej i drugiej turze. Spada poparcie dla Rafała Trzaskowskiego [WYNIKI]”?

Prasówka Bogatynia 25.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Najnowszy sondaż: Andrzej Duda wygrywa w pierwszej i drugiej turze. Spada poparcie dla Rafała Trzaskowskiego [WYNIKI] Prezydent Andrzej Duda wygrywa w pierwszej i drugiej turze - to wniosek płynący z najnowszego sondażu Kantar dla "Faktów" TVN i TVN24. W drugiej turze urzędujący prezydent zmierzy się z Rafałem Trzaskowskim, którego poparcie spada. 📢 Wizyta prezydenta Andrzeja Dudy w USA. Co ustalono? Opozycja ostro krytykuje Dudę i PiS. "Zrobił zdjęcie i wrócił" „Polskę i Stany Zjednoczone łączy wielowiekowa przyjaźń" - czytamy we wspólnej deklaracji prezydentów Polski i USA. Dzięki współpracy ze Stanami w Polsce ma powstać pierwsza elektrownia jądrowa, do Polski ma także trafić w pierwszej kolejności szczepionka na koronawirusa. Mowa jest także o miliardowych inwestycjach amerykańskich firm. Wbrew wcześniejszym informacjom, w trakcie środowego spotkania nie zapadły decyzje dotyczące zwiększenia obecności żołnierzy i sprzętu USA w Polsce. Mimo to PiS mówi o ogromnym sukcesie, a opozycja nie zostawia suchej nitki na Andrzeju Dudzie.

📢 Co zabrać nad morze? Tego nie będzie w hotelu i apartamencie z powodu epidemii! LISTA Jeśli wybieracie się nad morze, koniecznie sprawdźcie, co musicie zabrać ze sobą! Okazuje się, ze w reżimie sanitarnym, narzuconym przez epidemię koronawirusa, z wielu rzeczy korzystać nie będziecie mogli. Co z parawanami, leżakami, naczyniami do gotowania, suszarką do włosów, pościelą itd.? Rozmawialiśmy z dwiema stacjami sanitarnymi i kilkoma właścicielami obiektów. Odpowiedź pod kolejnymi zdjęciami.

📢 Wybory 2020: - Od języka pogardy, podsycania uprzedzeń, do aktów agresji droga jest już wyjątkowo krótka - dr Milena Drzewiecka o kampanii Za podstawowy błąd sztabu prezydenta uznaję „sklejanie” go z partią rządzącą. Z kolei błędem po stronie Rafała Trzaskowskiego, czy jego otoczenia, było spotkanie z Bronisławem Komorowskim - mówi dr Milena Drzewiecka, psycholog, ekspert od wizerunku i komunikacji z Uniwersytetu SWPS. 📢 Niedobory w diecie są groźne. Zobacz, jakie choroby powodują Częste stosowanie ubogokalorycznych diet, rezygnacja z konkretnych grup produktów (np. mięsa, nabiału), wybieranie wysokoprzetworzonej żywności i zwiększone zapotrzebowanie na składniki pokarmowe związane m.in. z ciążą, wiekiem czy wysokim poziomem aktywności fizycznej, to jedne z najczęstszych przyczyn niedoboru witamin, soli mineralnych i innych substancji odżywczych.

📢 Hotel pod Orłem: czy zostanie sprzedany? [ZDJĘCIA] Hotel Pod Orłem to jeden z najbardziej rozpoznawanych obiektów w przygranicznym Zgorzelcu. Za czasów komuny przyjeżdżali tutaj goście nie tylko z Polski. Po czasach świetności budynek zaczął niszczeć, a standard, który był w nim dostępny można było nazwać jako przeciętny. W roku 2012 obiekt został kupiony przez lokalnego przedsiębiorce, Christosa Papanaum, które deklarował remont i stworzenie ekskluzywnego hotelu. Intensywne prace remontowe prowadzone były przez dłuższy czas, po czym nagle ucichły. W ostatnim czasie w hotelowym oknie pojawiła się informacja "Hotel na sprzedaż" i numer telefonu. Chcieliśmy dowiedzieć się czy faktycznie obiekt zostanie sprzedany, jaka jest cena, czy są zainteresowani. Po telefonicznej rozmowie dowiedzieliśmy się jedynie, że "możliwe, że hotel zostanie sprzedany", a jeśli nie, to "dalsze prace przy nim może zaczną się pod koniec roku". Taki piękny kwiatek w centrum miasta. Szkoda, że pusty i niszczejący. Zobacz jak hotel wyglądał kiedyś i dziś!

📢 Premier Morawiecki: Dzisiaj mamy do czynienia z wielką akcją fake newsów, manipulacji i kłamstw W czwartek podczas wspólnej konferencji z minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marleną Maląg dotyczącej działań rządu w zakresie ochrony miejsc pracy, premier Morawiecki powiedział, że "dzisiaj mamy do czynienia z wielką akcją fake newsów, manipulacji i kłamstw". - Na czele tej akcji jest pan wiceprzewodniczący PO Rafał Trzaskowski, który bardzo wyraźnie sugerował przyrost bezrobocia o 1 milion- mówił premier. 📢 Wybory prezydenckie: Rekordowa liczba osób dopisana do spisu wyborców w Poznaniu! Nadal można pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania Aż 28 tys. osób dopisało się do spisu wyborców w Poznaniu na niedzielne wybory prezydenckie. To rekordowa liczba, bowiem nigdy wcześniej nie zdarzyło się, aby w stolicy Wielkopolski chciało głosować tak dużo osób, które nie są zameldowane w Poznaniu. Co więcej, do piątku można pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania w dowolnym miejscu w kraju.

📢 Rafał Trzaskowski: Wizyta Dudy w USA ma przede wszystkim doraźny wymiar kampanii wyborczej Rafał Trzaskowski podczas wizyty w Ostrołęce skomentował wyjazd prezydenta Andrzeja Dudy do Waszyngtonu. Stwierdził, że spotkanie z prezydentem Donaldem Trumpem miało „przede wszystkim doraźny charakter kampanii wyborczej”. Odniósł się także do pomysłu budowy elektrowni jądrowej i Centralnego Portu Komunikacyjnego. 📢 Walka o Turów. Mieszkańcy i samorządowcy zebrali prawie 30 000 podpisów "za" istnieniem kopalni Blisko 30 tysięcy podpisów pod petycją w obronie kompleksu Turów- to odpowiedź mieszkańców, pracowników i samorządowców z powiatów zgorzeleckiego, lubańskiego i bolesławieckiego na działania strony czeskiej zmierzające do likwidacji Kopalni i Elektrowni Turów. 📢 "Cyfrodziewczyny" Karolina Wasielewska. Przeczytaj fragment i WYGRAJ EGZEMPLARZ KSIĄŻKI Akuszerkami informatyki w Polsce były kobiety. W PRL na równi z mężczyznami konstruowały i programowały pierwsze komputery. Wiele bohaterek tej książki pracowało na stanowiskach kierowniczych, dostawało nagrody za swoje projekty i wynalazki, cieszyło się uznaniem w kraju i za granicą. I to właśnie ich historie przypomina autorka książki.

📢 Szymon Hołownia: Głosowanie na Trzaskowskiego to zwycięstwo Dudy Szymon Hołownia twierdzi, że jeśli w II turze wyborów w szranki z Andrzejem Dudą stanie Rafał Trzaskowski, to kandydat Koalicji Obywatelskiej nie będzie miał szans na wygraną. Niezależny kandydat skomentował również wizytę polskiego prezydenta w Waszyngtonie. 📢 Memy o Zgorzelcu, Bogatyni, Bolesławcu i Lwówku Śl.! Internauci mają poczucie humoru! [GALERIA] Co Internauci myślą o Zgorzelcu, Bogatyni, Bolesławcu czy Lwówku Śląskim? Zobacz stworzone przez nich demotywatory i memy! Jest cynicznie, gorzko i żartobliwie.

