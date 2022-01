Prasówka Bogatynia 27.01.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Bogatyni nie minęło Cię nic ważnego

Bogatynia na celowniku. Mieszkacie w Bogatyni? A może macie tam rodzinę, przyjaciół, znajomych? Sprawdźcie, kogo tym razem przyłapała kamera Google Street View na ulicach, osiedlach i pod sklepami. Zapraszamy do obejrzenia całej galerii zdjęć!

Badanie japońskich naukowców wykazało, że Omikron dłużej utrzymuje się na plastikowych powierzchniach oraz skórze niż inne warianty koronawirusa. To sprawia, że jest on bardziej zakaźny niż poprzednie wersje wirusa SARS-CoV-2. Jest też dobra wiadomość: środki dezynfekujące unieszkodliwiają go już w 15 sekund.