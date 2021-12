Prasówka Bogatynia 30.12.2021 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Bogatyni nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 29.12, w Bogatyni. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Oto mordercy, którzy są na wolności. Zobacz ich nazwiska i zdjęcia! (FOTO)”?

Prasówka Bogatynia 30.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Oto mordercy, którzy są na wolności. Zobacz ich nazwiska i zdjęcia! (FOTO) Ci mężczyźni i kobiety są poszukiwani w całej Polsce za zabójstwa. Widziałeś ich? Zadzwoń na policję (m. in. we Wrocławiu, ul. Podwale 31-33, telefon: 47 871 34 00, 47 871 35 02, email: [email protected]) Policja poszukuje ich na podstawie: Art. 148 § 1 Zabójstwo - typ podstawowy. Źródło: strona poszukiwani.policja.pl. Stan poszukiwań - 29 grudnia 2021 roku.

📢 Zenon Martyniuk szczerze wyznaje: "Król nie tańczy" Zenon Martyniuk, zielonooki król Sylwestra Marzeń z Dwójką, już po raz szósty wystąpi na największej imprezie pod chmurką w Zakopanem. 📢 Kiedy rozbiera się choinkę zgodnie z tradycją? Sprawdź, jak długo może stać w domu świąteczne drzewko! Kiedy rozbiera się choinkę i do kiedy można mieć ją w domu? Wiele osób zadaje sobie to pytanie zaraz po świętach. W tradycji bożonarodzeniowej są wyznaczone konkretne daty, którymi powinniśmy się kierować, decydując o rozebraniu świątecznego drzewka. Sprawdziliśmy, kiedy według zwyczaju powinniśmy rozebrać choinkę i co można zrobić z żywym iglakiem.

Prasówka 30.12 Bogatynia: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Bogatyni. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Sylwestrowe dekoracje. Jak modnie powitać 2022 rok? Sprawdź, jak wykreować niezwykłą imprezę sylwestrową Dekoracje sylwestrowe to kluczowy element udanej imprezy i warunek, żeby zabawa była szampańska. Nawet zwykła domówka może stać się niezapomnianym balem sylwestrowym, jeśli tylko zadbamy o jej wyjątkową oprawę. Wystarczy kilka pomysłowych dekoracji i odrobina kreatywności, aby zorganizować w domowym zaciszu imprezę roku. Podpowiadamy, jak pomysłowo udekorować dom, żeby powitać Nowy Rok 2022 w wielkim stylu.

📢 TOP 10 znienawidzonych potraw z dzieciństwa. Te smaki z pewnością pamiętasz do dziś! Na podium: szpinak, wątróbka i mleko z kożuchem Szpinak, wątróbka, kasza gryczana, ale też różnego rodzaju galarety i zupy doprowadzały nas w dzieciństwie do mdłości i potrafiły skutecznie zniechęcić do jedzenia tych potraw w dorosłym życiu. Sprawdź czy w naszym rankingu „TOP 10 najbardziej znienawidzonych potraw z dzieciństwa” znalazły się także twoje kulinarne koszmary. 📢 Tym żył Zgorzelec i jego mieszkańcy 10 lat temu. Odkrywamy archiwum Gazety Wojewódzkiej (GALERIA) Pamiętacie jeszcze wydarzenia sprzed 10 lat? Czym wtedy żył Zgorzelec i jego mieszkańcy. Głośny proces o morderstwo, debiut Honoraty Skarbek, nowe chodniki i inne wydarzenia. Taka była końcówka 2011 roku. Sprawdźcie! 📢 Całkowity paraliż. Tak wyglądała zima stulecia w Karkonoszach i Worku Turoszowskim. Ludzie grzali się pod stosami kołder [ZDJĘCIA] Zima stulecia znana jest niektórym tylko z opowieści. Może się już nie powtórzyć. Dla wielu była to jednak prawdziwa tygodniowa udręka sprzed 43 lat, niemająca nic wspólnego z bajkowym obrazkiem. "Zaczęło się zupełnie niewinnie. Jesień minęła bez szczególnych sensacji pogodowych, a i Boże Narodzenie 1978 roku było takie jak zwykle, czyli bez śniegu. W sylwestra trochę zaczął padać deszcz, który stopniowo przeszedł w śnieg. W Nowy Rok miasto było już całe białe. To, co zleciało z nieba, ściął mróz, bo temperatura z dnia na dzień spadła poniżej 10 stopni." - tak wspominają pamiętny czas mieszkańcy Dolnego Śląska, którzy pamiętają tygodniowy paraliż na przełomie 1978 i 1979, jaki spowodowały gwałtowne opady śniegu. W wielu miejscach zabrakło prądu, a ludzie leżeli pod stosami kołder, ogrzewając się kuchenkami gazowymi.

📢 Uśmiechnięci mieszkańcy i wrześniowy dzień w Bogatyni jak malowany (GALERIA) Od czasu wykonania tych zdjęć przez aparat Google Street View minęło 8 lat. Sporo się w tym czasie zmieniło. Nie da się jednak ukryć, że Bogatynia wygląda na tych ujęciach bardzo malowniczo, a mieszkańcy spacerują zadowoleni po mieście w ten wrześniowy poranek. Rozpoznajecie siebie lub kogoś na tych zdjęciach? 📢 Zgorzeleccy "Bonnie i Clyde" w rękach policji. Para okradła hotel w Lubaniu, w którym nocowali. Policjanci z Lubania nazwali tą parę "Bonnie i Clyde". Dwójka nocowała w jednym z hoteli w Lubaniu. Ukradli sejf z zawartością gotówki, biżuterię a nawet kosiarkę spalinową. Teraz grozi im do 15 lat więzienia. 📢 Dzielnicowi ze Zgorzelca i powiatu zgorzeleckiego. Są do waszej dyspozycji! [TELEFONY/REJONY] Dzielnicowi to bardzo ważne osoby w życiu społeczeństwa osiedli i dzielnic poszczególnych miast. To z nimi mieszkańcy mają największy i najlepszy kontakt, to oni pomagają rozwiązać wiele problemów i spraw. Oto aktualna galeria dzielnicowych ze Zgorzelca i powiatu zgorzeleckiego. Znasz swojego dzielnicowego?

📢 Śluby gwiazd 2021. Beata Tadla, Antoni Królikowski i Joanna Opozda oraz Marcin Gortat. Kto jeszcze wszedł na nową drogę życia w 2021 roku? Rok 2021 już na finiszu, więc to najlepszy czas, aby pokusić się o jego podsumowanie. Dla wielu polskich gwiazd był to rok pełen wrażeń. Część z celebrytów postanowiła zmienić swój stan cywilny. Zobaczcie najsłynniejsze śluby gwiazd w 2021 roku!

