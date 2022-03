Prasówka Bogatynia 9.03.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Bogatyni nie minęło Cię nic ważnego

Czy to dobry czas na prasówkę? Zobacz, które wiadomości nasi czytelnicy wczoraj czytali najchętniej w Bogatyni.

Prasówka Bogatynia 9.03: top 3 artykuły z wczoraj

📢 Ołena Zełeńska, żona ukraińskiego prezydenta, napisała list otwarty do światowych mediów Ołena Zełeńska, żona ukraińskiej głowy państwa, wystosowała otwarty list od światowych mediów, w którym wzywa do pokazywania prawdy na temat tego, co się dzieje na Ukrainie. Napisała go po ukraińsku, angielsku i niemiecku.

📢 Ustawa o obronie ojczyzny. Sejmowa komisja zaakceptowała ważne poprawki Sejmowa podkomisja zaakceptowała pierwsze merytoryczne poprawki do rządowego projektu ustawy o obronie ojczyzny. Na tym etapie prac posłowie zgłosili ich ponad dwieście. 📢 Rzeczniczka praw człowieka: W trakcie wojny na Ukrainie zginęło 41 dzieci, a 76 zostało rannych Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę zabitych zostało już 41 dzieci, a 76 kolejnych odniosło obrażenia – podała ukraińska rzeczniczka praw człowieka Ludmyła Denysowa.

📢 Owacja na stojąco dla prezydenta Ukrainy w brytyjskim parlamencie. Wołodymyr Zełeński zapowiada walkę do końca Wzmocnijcie presję na Rosję! Uznajcie ją za państwo terrorystyczne! – wezwał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełeński podczas przemówienia online w brytyjskim parlamencie. Ukraiński przywódca otrzymał owację na stojąco od członków Izby Gmin.

📢 Polska jest gotowa przekazać wszystkie swoje samoloty MIG-29 do dyspozycji USA "Władze Rzeczypospolitej Polskiej, po konsultacjach Prezydenta i Rządu RP, gotowe są niezwłocznie i nieodpłatnie przemieścić wszystkie swoje samoloty MIG-29 do bazy w Rammstein i przekazać je do dyspozycji Rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki" - głosi oświadczenie Ministra Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.

📢 Wojna na Ukrainie. McDonald's i KFC zamykają swoje restauracje w Rosji Jak podaje agencja Reutera sieć restauracji McDonald's tymczasowo zawiesza działalność swoich 850 punktów działających na terytorium Rosji. Sieć przyłącza się w ten sposób do innych ogólnoświatowych firm takich jak IKEA bądź Ford. 📢 Wojna na Ukrainie. Czy konflikt rozleje się poza granice Ukrainy? Ostrzeżenie Jensa Stoltenberga Sekretarz generalny NATO, Jens Stoltenberg odbył w Rydze spotkanie z prezydentem Łotwy Egilsem Levitsem. Szef sojuszu zaznaczył, że inwazja Rosji na Ukrainę wywołała największy kryzys humanitarny od czasu drugiej wojny światowej. Zapowiedział również, że NATO będzie strzegło każdego centymetra terytorium Łotwy i innych państw należących do Sojuszu.

📢 Marzysz o „burzy włosów” na głowie? Zobacz trik stylisty gwiazd, dzięki któremu zwiększysz objętość swojej fryzury w kilka sekund! Posiadaczki grubych i gęstych włosów nie muszą się martwić ich objętością. Ich fryzura przy niewielkim nakładzie pracy zawsze będzie wyglądała rewelacyjnie. Problem mają te panie, których natura nie obdarowała tak hojnie. Na szczęście cienkie włosy da się optycznie powiększyć. Koniecznie zobacz, jak to zrobić! 📢 Kuchnia Roberta Makłowicza. Zobacz wnętrze jego kuchni Robert Makłowicz to osobowość kulinarna, która cieszy się nieustającą sympatią Polaków. Jego anegdoty kulinarne rozśmieszają od lat, a podróże kulinarne pokazywały historię i sztukę przez jedzenie. Sprawdziliśmy, jak wygląda kuchnia Roberta Makłowicza. 📢 Te sztuczki marketingowe sprawiają, że kupujemy więcej niż planowaliśmy. Zobacz, na co uważać, wybierając się na zakupy Coraz wyższe ceny wielu produktów skłaniają nas do poszukiwania ofert i promocji. Jednak rzekome „okazje” w praktyce nieraz okazują się zwykłymi trikami, mającymi nas skłonić do zrobienia większych i droższych zakupów. Zobacz, jakie sztuczki stosują marketingowcy i dowiedz się, jak nie dać się na nie nabrać.

📢 Filmy dokumentalne o Putinie i polityce Wschodniej Europy. "Winter on fire" aktualnym hitem na platformie W związku z trwającą na Ukrainie wojną Netflix zdecydował się na udostępnienie za darmo dokumentu "Winter on fire" z 2015 roku. Wzruszająca i poruszająca produkcja opowiada o wydarzeniach z przełomu 2013 i 2014 roku, kiedy na Ukrainie trwała krwawa rewolucja. Ostatnie wydarzenia w tym kraju sprawiły, że film stał się hitem. Jakie inne dokumenty o polityce Wschodu oferują streamingowi giganci? 📢 Jak przygotować dom na przyjęcie uchodźców z Ukrainy? O tym warto pamiętać. Sprawdź, na co zwrócić szczególną uwagę Wojna na Ukrainie zbiera coraz tragiczniejsze żniwo i wielu Ukraińców próbuje ze wszelką cenę uciec w bezpieczne miejsce, by ratować własne życie. Do Polski dotarło już ponad milion osób, które potrzebują pomocy i dachu nad głową. Wielu z nas oferuje im lokum w swoich domach, mimo że często mieszkamy na niewielkim metrażu. Działamy spontanicznie z potrzeby serca i przyjmujemy pod swój dach przerażone rodziny z dziećmi, które często widzimy pierwszy raz na oczy. Podpowiadamy, jak przygotować dom na przyjęcie uchodźców i na co warto zwrócić uwagę.

📢 Niebiańskie ciasto migdałowe z bitą śmietaną i malinami. Nie uwierzysz, jak łatwo je zrobić! Podajemy najlepszy przepis na rewelacyjny deser Szukasz pomysłu na pyszny deser na święta, imieniny, czy na niedzielę? Mamy dla Ciebie sprawdzony przepis na niebiańskie ciasto migdałowe. To pyszny, wilgotny i aromatyczny wypiek, który zawsze się udaje. Co więcej, to przysmak bez mąki i tłuszczu! Czegoś takiego naprawdę warto spróbować. Zobacz nasze wskazówki krok po kroku, jak przygotować ciasto migdałowe z bitą śmietaną i malinami.