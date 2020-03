Próbowali "ustawić" przetarg w KWB Turów. Sprawą zajmuje się prokuratura

Jak informuje Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze, w 2018 roku KWB Turów ogłosiła przetarg na zakup części do maszyn. Wartość zamówienia oszacowano na kwotę 1 260 000 zł. Zgłosiły się dwie firmy. Wówczas pracownik odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania zakupowego nakłaniał jednego z oferentów do wycofania się z przetargu proponując mu w zamian za to kwotę 100 tysięcy złotych.

Ponadto, właściciel drugiej z firm przystępujących do przetargu przedstawił prawdopodobnie podrobiony dokument mający potwierdzić spełnienie przez kierowaną przez niego spółkę wymogów formalnych. Ustalenia wskazują także na przekazanie mu przez pracownika kopalni szczegółów konkurencyjnej oferty.

Wobec stwierdzenia nieprawidłowości postępowanie zakupowe zostało anulowane.

Po doprowadzeniu do Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze pracownikowi kopalni odpowiedzialnemu za przeprowadzenie postepowania zakupowego oraz właścicielowi jednej z firm stających do przetargu zarzucono wejście w niedozwolone porozumienie w celu bezprawnego wpływania na proces przetargowy, korupcję oraz posłużenie się podrobionym dokumentem, czym działali na szkodę Skarbu Państwa będącego właścicielem kopalni.