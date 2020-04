Przedłużono zamknięcie granic. Jutro protesty transgranicznych pracowników

Dla kogoś, kto mieszka w głębi kraju, taka sytuacja może być nie do końca zrozumiała. Dla mieszkańców pogranicza brak możliwości swobodnego przekraczania granicy to w wielu przypadkach koniec świata .

Takich osób jak pani Edyta jest wiele. W jej przypadku można mówić o szczęściu- firma sama zamknęła się ze względu na zagrożenie epidemiologiczne. Wiele osób jednak straciło pracę.

- Ja niestety nie mam gdzie wracać. Zostałam zwolniona. W niemieckim urzędzie pracy nie mogę się zarejestrować, ponieważ nie jestem zameldowana w Niemczech. W polskim, póki co też nie. Do tej pory nie dostałam świadectwa pracy, które jest potrzebne, żeby dostać kuroniówkę. Gdyby nie to, że mąż został zarabiać po niemieckiej stronie granicy, zostałabym pozbawiona jakichkolwiek środków do życia- opowiada pani Asia, która również była na proteście.

Kolejny spacer niezadowolenia ma odbyć się jutro, 1 maja o godz. 12.00. Tym razem, niemieckie władze nie wyraziły zgody na zgromadzenie.