Przegląd prasy 10.09.2021 Bogatynia, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Bogatyni

W sobotę (11.09) od godziny 09:30 przed cukiernią "Geesik" odbędzie się mały piknik charytatywny pn. "Geesik pomaga OLI". Organizatorzy przygotowali moc atrakcji dla mieszkańców. Będą koncerty, licytacja przedmiotów, słodkości i oficjalne wręczanie voucherów, które można licytować do dziś, do godziny 21.00. Do tej pory Gminnej Spółdzielni udało się uzbierać niemal 6 tysięcy złotych.