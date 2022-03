Przegląd prasy 13.03.2022 Bogatynia. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Bogatyni

Po zimowej hibernacji żaby, ropuchy, salamandry i inne płazy migrują do swoich tarlisk, w celu złożenia jaj. Przyciągają je zbiorniki wodne, w których same spędziły życie jako kijanki. W drodze z kwater zimowych do zbiorników wodnych, czyha na nie wiele niebezpieczeństw: przejście przez drogę, czający się wrogowie, możliwość wpadnięcia do otworów ściekowych i inne.

Po II Wojnie Światowej do Zgorzelca zaczynali napływać Polacy z różnych stron kraju, żeby osiedlić tereny, które jeszcze do niedawna należały do Niemców. Dotarliśmy do archiwalnych zdjęć. W latach 50-tych w Zgorzelcu i Goerlitz było zupełnie inaczej. Zobaczcie to na zdjęciach!