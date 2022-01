Przegląd prasy 14.01.2022 Bogatynia. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Bogatyni

Widzieliście tych przemytników? Dajcie znać policji. Są poszukiwani w całym kraju. Telefon: 47 815 4210, email: [email protected] Policja poszukuje ich na podstawie: Art. 86 § 3 Dopuszczenie się czynu zabronionego określonego w art. 86 § 1 lub 2, jeżeli kwota należności celnej narażonej na uszczuplenie lub wartość towaru w obrocie z zagranicą, co do którego istnieje reglamentacja pozataryfowa, jest małej wartości. Źródło informacji: policyjna strona poszukiwani.policja.pl. Stan poszukiwań: 13 stycznia 2022 roku.

Są psychicznie chorzy. I to w różnym stopniu. Nieszczęściem dla nich była przymusowa izolacja z powodu pandemii koronawirusa: zostali zmuszeni do pozostania w domach, przez co stan zdrowia wielu z nich pogorszył się. I to bardzo. Z marazmu wyrwała ich "Mała księżniczka", książka dla dzieci i młodzieży, którą nagrali w formie audiobooka. I świat znów się do nich zaczął uśmiechać...