Przegląd prasy 15.01.2022 Bogatynia. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Bogatyni

Karkonosze to jeden z głównych celów wycieczek turystów z Dolnego Śląska. Część z nich planuj spędzić tam ferie zimowe, zdobywając Śnieżkę, jeżdżąc na nartach lub z dziećmi na sankach. Sprawdzamy, gdzie można zjeść dobry obiad za niewielkie pieniądze. Wybraliśmy dla was 12 topowych miejsc. Zobaczcie i podzielcie się swoją opinią w komentarzach.

Prasówka 15.01 Bogatynia: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Bogatyni. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Krystian Pesta to aktor, którego talent możemy podziwiać w najnowszym serialu "Behawiorysta". To niejedyna produkcja, w której występował. Powodzenie na castingach to nie tylko efekt umiejętności i szczęścia. Pesta nie kryje, że wierzy w siłę podświadomości.