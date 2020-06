Przegląd prasy 17.06.2020 Bogatynia, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Bogatyni

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 17.06.2020, w Bogatyni. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Praca dodatkowa w czasach pandemii. Zobacz, gdzie najprędzej znajdziesz zatrudnienie”?

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów. Prasówka Bogatynia 17.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Praca dodatkowa w czasach pandemii. Zobacz, gdzie najprędzej znajdziesz zatrudnienie Praca dodatkowa cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród osób bezrobotnych oraz pracowników, którym obniżono wymiar czasu pracy. Pojawia się pytanie, gdzie szukać zatrudnienia podczas pandemii. Sprawdziliśmy, które branże i stanowiska rekomendują firmy z branży HR oraz serwisy z ogłoszeniami o pracę. 📢 Budowa ogrodzenia domu – jak zrobić to zgodnie z prawem? Kiedy trzeba mieć pozwolenie na ogrodzenie? Ogrodzenie domu na ogół nie wymaga zgłoszenia ani pozwolenia na budowę. Od tej reguły są jednak wyjątki, które trzeba znać.

📢 Dzień Ojca: Memy o miłości do taty lepsze niż kwiaty. Najlepsze życzenia dla wszystkich ojców, okraszone szczyptą dobrego humoru 23 czerwca przypada święto wszystkich tatusiów. W Polsce obchodzimy je już od 55 lat. Jak wygląda Dzień Ojca okiem internautów? Prezentujemy niezbędną dawkę humoru, w sam raz dla ojców i ich dzieci. Święto powstało jako odpowiedź na Dzień Matki i ma być wyrazem szacunku i wdzięczności, twórcy memów dostrzegają w nim jednak dodatkowy potencjał. Oto najlepsze memy o Dniu Ojca, tatusiach i ich dzieciach. Miłość ojcowska bywa szorstka? Zobaczcie, co na ten temat myślą internauci. 📢 Loty międzynarodowe wracają. Jakie są zasady przelotów? O czym pasażerowie powinni wiedzieć? Od 17 czerwca wznawia się międzynarodowe loty pasażerskie. Są jednak pewne wyjątki – nie do wszystkich krajów Polacy mogą się już udać. Na razie Polacy mogą samolotami poruszać się po terytorium Unii Europejskiej. Poza tym nie wszystkie linie lotnicze wznawiają działalność. Międzynarodowy ruch lotniczy został wstrzymany na 3 miesiące ze względu na pandemię koronawirusa SARS-CoV-2.

📢 Odszkodowanie za nudę w pracy. Sąd przyznał pracownikowi 40 tysięcy, bo miał... za mało obowiązków To nie żart. Francuski sąd przyznał Frederikowi Desnardowi odszkodowanie w wysokości 40 tys. euro jako zadośćuczynienie za wpływ nudnej pracy na stan jego zdrowia. Mężczyzna miał zbyt mało obowiązków służbowych. Proces trwał cztery lata, a wyrok zapadł niedawno. Jak informuje serwis f5.pl, Desnard domagał się od firmy Interparfum sumy dziesięciokrotnie większej. O odszkodowaniu za nudną pracę informowały światowe media, m. in. The Guardian. 📢 Pożyczka 5000 zł. Co się zmieni, gdy wejdzie w życie Tarcza Antykryzysowa 4.0? Tarcza antykryzysowa zakłada, że przedsiębiorca, który prowadził działalność gospodarczą przed 1 marca 2020 r., może otrzymać niskooprocentowaną pożyczkę z Funduszu Pracy. Jeżeli dopełnimy odpowiednich formalności, pieniędzy nie trzeba będzie zwracać. Już niebawem umorzenie pożyczki stanie się prostsze.

📢 Park Głazów Narzutowych zachwyca! Wybierz się tu na spacer! [ZDJĘCIA] Pogoda sprzyja wycieczkom poza miasto. Mamy dla Ciebie ciekawą propozycję na rodzinny wypad. To największy park skalny w Europie! Te widoki zachwycają! 📢 Gracjan Kalandyk mimo koronawirusa pracuje nad nową płytą "Wilk". Artysta ma za sobą debiutancki krążek "Dwa słowa". Działa niezależnie Koronawirus nie spowodował, że artyści całkowicie zawiesili działalność. W zaciszu domowych studiów powstają nowe kompozycje. Gracjan Kalandyk, od niedawna artysta niezależny, pracuje nad nową płytą. Prowadzi też studio oraz wytwórnię płytową Black Cat Division. Zobaczy wywiad z artystą z Trójmiasta. 📢 Program SKLEP+. Powstanie państwowa sieć sklepów - co o niej wiemy? Rząd przejmie Żabkę lub Tesco?! Ministerstwo Aktywów Państwowych pracuje nad stworzeniem sieci sklepów, która byłaby kontrolowana przez państwo. Program nie ma oficjalnej nazwy, my na potrzebę tego materiału nazwiemy go "SKLEP PLUS". O pomyśle informował w wywiadzie dla money.pl wiceszef wspomnianego resortu Artur Soboń. - Pracujemy nad obecnością państwa na kilku rynkach w ramach przetwórstwa produktów rolno-spożywczych - powiedział wiceminister. Portal "Businessinsider.com.pl" podsumował w kilku punktach, co wiemy dziś o rządowym pomyśle SKLEP PLUS i na czym będzie on polegał. Zobacz galerię.

📢 Dżem Trzaskowskiego hitem Wiadomości TVP MEMY Dżem kupowany dwa lata temu przez Rafała Trzaskowskiego stał się tematem, który wzięły pod lupę "Wiadomości" TVP. Redaktor Telewizji Polskiej Adrian Gąbka zapytał Trzaskowskiego o jego wizycie na jarmarku i zakup dżemu, w chwili gdy z okazji rocznicy Bitwy Warszawskiej odbywała się defilada. Co na to kandydat na prezydenta i internauci? Dżem Trzaskowskiego spowodował, że sieć zalały memy. Zobacz je w galerii.

📢 Ciężarówka w rowie przy autostradzie A4. Droga zostanie zamknięta [ZDJĘCIA] W środę (17 czerwca) rano na 127 kilometrze autostrady A4 między węzłami Kostomłoty i Kąty Wrocławskie, na jezdni w stronę Wrocławia, samochód ciężarowy staranował bariery energochłonne i wpadł do rowu. Autostrada będzie zablokowana. 📢 Moto-kampania wyborcza. Czym jeżdżą kandydaci na prezydenta RP? Luksusowe bmw czy wysłużony passat? Kampania wyborcza z przymrużeniem oka. Gdyby kandydaci na prezydenta byli oceniani także przed pryzmat samochodu, którym jeżdżą - który z nich wypadłby najlepiej? Czy przyszły prezydent ma fioła na punkcie motoryzacji? A może nie skupia się wcale nad środkami lokomocji? Sprawdź, czym jeżdżą kandydaci na prezydenta RP. Zobacz galerię i poznaj modele samochodów!

📢 Policjanci ze Zgorzelca robią pompki w słusznym celu! Zobacz FILM! Policjanci ze Zgorzelca podjęli wyzwani i przystąpili do akcji Gaszyn Challenge, która polega na wykonaniu 10 pompek, nagraniu z tego ćwiczenia krótki filmik, wrzucenie go do sieci oraz wpłacenie pieniędzy dla dzieci, które chorują na rdzeniowy zanik mięśni. Następnie nominuje się kolejne jednostki do wykonania zadania. Akcja dotarła nawet na pogranicze. 📢 Wybory prezydenckie 2020. Co kandydaci na prezydenta proponują kobietom? Wybory prezydenckie 2020 są wyjątkowo zmaskulinizowane. Jedyna kobieta, która kandydowała na prezydenta, Małgorzata Kidawa-Błońska, zrezygnowała z wyścigu o tytuł głowy państwa. Nie oznacza to jednak, że wszyscy kandydaci na prezydenta 2020 pominęli ważne dla kobiet kwestie. Prześwietlamy poszczególne programy wyborcze pod kątem istotnych dla kobiet problemów.

Czy koronawirus traci moc?